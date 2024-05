Oferta educativa, ESI y arraigo: los temas recurrentes en el debate de las juventudes

Con la participación de más de 150 de jóvenes de Orán, San Martín Rivadavia, Santa Victoria e Iruya, se llevó a cabo el segundo foro “Hacia una Ley Provincial de Juventudes".

“No es cierto que hay apatía, no es cierto que a los jóvenes no les interesa el futuro, que no les interesa el presente, que muchas veces son cosas que uno lamentablemente escucha. Cuando desde la política, desde el Estado, generamos los canales de participación genuinos, las cosas que salen son hermosas”, expresó en diálogo con No es una tarde cualquiera por Aries, el Director General de la Agencia de la Juventud, Tane Da Souza Correa.

Según explicó, la ley busca tutelar derechos de las juventudes e institucionalizar canales de participación, por lo que remarcó la importancia de “construirla de la mano de las juventudes”.

Se planifican seis foros, el primero fue en Rosario de la Frontera y el segundo en Orán coordinando con localidades del Norte. Luego será turno de Cafayate el 30 y 31 de mayo, para continuar hacia Las Lajitas en el municipio de Anta.

“Hacemos convocatoria abierta para todos los jóvenes de entre 16 y 35 años, y trabajamos muchísimo con los municipios, y con los concejales y funcionarios jóvenes de los municipios, con capacitaciones dadas por distintos organismos del Estado provincial, intentando mejorar la calidad legislativa y la calidad de funcionarios jóvenes”, detalló Da Sousa.

Respecto a los ejes temáticos, el funcionario indicó se pone en debate temas como educación, salud, ambiente, arraigo, cultura o trabajo en emprendedurismo, asegurando que “no es para la foto”, sino que se realiza una devolución sobre los pedidos a los municipios y a áreas del gobierno provincial.

“No queremos condicionar el debate, generamos condiciones para que los jóvenes que participan en toda su libertad, puedan hacer lluvia de ideas, tener un mecanismo de debate, de consenso y surgen no solo conceptos que sería interesante tener en la ley, sino también aportes y pedidos que se pueden resolver a nivel local y a nivel provincial”, manifestó.

Entre los temas más recurrentes, Da Souza enumeró la demanda de más presencia de las ESI (Educación Sexual Integral) en colegios –puntualizando en la problemática de embarazos adolescentes y abusos-, propuestas para garantizar el arraigo en las comunidades y, asociadamente, la demanda sobre oportunidades en capacitaciones para educación superior o terciaria.