En comunicación con Aries, Jonás Beccar Varela empresario y representante de Proyecto Norte, encendió alarmas por el freno que podría tener la obra privada en Salta a partir de la resolución del Ente Regulador de Servicios Públicos, que impide la conexión a la red pública y revela un trasfondo más grave.

Todo comenzó días atrás cuando se conoció una resolución del Ministerio Público Fiscal que advertía sobre la presencia de bacterias coliformes fecales que superaban los límites legales permitidos en el Arenales-Astillo, en San Lorenzo por que la desarrolladora urbanística Proyecto Norte arrojaba afluentes en el río.

Si bien Beccar Varela confirmó en primer momento la situación, también informó que se trató de una situación puntual con el mantenimiento de la planta de tratamiento ubicada en Los Invernaderos, pero que ya se solucionó, por lo cual los valores nuevamente se ajustan a los parámetros permitidos.

Esta situación puso de manifiesto la urgencia de la nueva Planta Depuradora Sur que, con un avance de más del 65%, se encuentra parada por una decisión nacional. Su inauguración estaba prevista para el año que viene y aunque el Banco Interamericano de Desarrollo garantizó los fondos Nación no hace la gestión.

“Si me dicen que ningún emprendimiento de ninguna obras de Salta se van a poder conectar a la cloaca pública, básicamente están diciendo no hagan más obra privada. Esto significa que la construcción se para. La obra pública ya se paró y ahora también la privada y toda la gente que vive de los jornales va quedarse sin trabajo porque no se puede mantener la construcción si no podemos conectarnos al sistema de abastecimiento y de afluentes”, explicó Beccar Varela.

“Esa por lo menos es la situación de las urbanizaciones y se pone en riego la actividad privada de la construcción que mueve mucho PBI y da trabajo. Además hay un discurso de crecimiento de Salta pero por otro lado no se puede hacer obra privada y es difícil compatibilizar”, culminó.