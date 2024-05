IPSS hace dos meses no entrega insumos a diabéticos

En diálogo con Aries, Florencia Bixquert, cuya madre es paciente diabética crónica, denunció que el Instituto Provincial de la Salud de Salta (IPSS) hace dos meses no provee los insumos para los afiliados incluidos en el Plan Diabesnoa.

“Hace dos meses que el IPSS no está produciendo las cintas reactivas que se usan para controlar el nivel de azúcar que tienen para que de acuerdo a eso se inyecten la insulina”, contó Florencia.

La situación, con el transcurso de los días se agravó, ya que actualmente no se entrega la insulina ni las agujas del lapicero para diabetes, agregó.

Florencia, en su relato, subrayó que desde la Obra Social no hay respuestas ni explicaciones de ningún tipo.

“Es la primera vez que me pasa, te puede faltar la cinta pero que no hay agujas y no haya insulina, es muy grave”, expresó. Concluyendo advirtió que son muchos los pacientes, dentro del plan del IPSS, los reclamos se multiplican, pero no tienen voz y deben soportar la indiferencia de la Obra Social encabezada por Gladys Sánchez.