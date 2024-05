Un IPC que creció un 8,8%, satisfizo al gobierno libertario por la afirmación de una tendencia a la baja pero no se puede generalizar en el país. En Salta, en realidad, creció 2 puntos respecto de marzo y en un contexto de recesión económica.

El informe mensual del Indec da cuenta que la inflación interanual fue de 289,4% y que en los primeros cuatro meses del 2024 la suba de precios acumula un 65 por ciento. El 8.8% medido en abril es el primer índice mensual de un dígito desde octubre pasado y se suma a una fuerte desaceleración de la inflación núcleo que se ubicó en 4,4% y alcanzando su menor variación mensual desde enero de 2022. Con estos datos, que venían siendo anticipados por consultoras privadas, la conducción económica apuesta a una desinflación rápida, cuestión que animó a la reducción en las tasas de interés de referencia del Banco Central, dispuesta en las últimas semanas.

El ciudadano común, en cambio, percibe más el impacto de la inflación de los precios regulados -como el de las tarifas de servicios- que presentaron el mes pasado una suba cercana al 18 por ciento. Estos ajustes se reflejan en la canasta básica, cuyo valor no dejó de crecer y tuvo una aceleración de 307,2% interanual. Es así que, según el INDEC, una familia necesita 828 mil pesos para no ser pobre y 373 mil para no caer en la indigencia.

Ajustando el análisis, la inflación promedio para el país es superada en el Noroeste. Con un IPC de 9.1% debe reconocerse que la diferencia es leve pero revierte la evolución de los precios que venía registrándose, si se tiene en cuenta que en marzo fue del 7,62% en Salta.

Según el rubro, hay diferencias por regiones sin alterar el peso de cada uno en la inflación. En abril, el que más creció fue el rubro “Viviendas, servicios, agua, electricidad, gas, combustibles”, que contiene los precios de alquileres y prestaciones esenciales, pero el NOA fue la región con el registro más bajo. Con el 31,4% de aumento, se ubica 4 puntos por debajo del promedio nacional y nueve puntos menos que el área que más creció que fue el Gran Buenos Aires, denotando el efecto de la decisión del gobierno provincial de suspender la aplicación de aumentos de la tarifa eléctrica, que en febrero pasado alteró los presupuestos de familias y empresas, con un ajuste del 78%.

Los usuarios salteños sintieron los aumentos en el rubro de Comunicaciones. La mayor incidencia fue de los servicios desregulados de internet y telefonía, con una suba levemente mayor al promedio nacional. Rubros como Recreación y Cultura, Salud, Prendas de vestir y Transporte pusieron al Noroeste como región más cara que la medición nacional.

Otro dato que es significativo es el aumento de precios en turismo, hoteles y restaurantes. En Salta se registró la menor variación de todo el país, demostrando el aporte del sector privado para sostener una actividad económica que constituye una política de Estado.

El entusiasmo del gobierno nacional por un dato de la macroeconomía, que le da la razón respecto de las medidas que va adoptando para controlar la inflación, no se compadece con el comportamiento de la microeconomía. Las cámaras empresarias han evaluado que el mes anterior hubo un decrecimiento de un 7,3 por ciento del nivel de actividad a nivel nacional y en Salta, se nota una creciente recesión. En el comercio, las ventas cayeron un 50%, ponderó el titular del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Juan López López. El especialista dijo que el consumidor no ve en las góndolas lo que mide el INDEC.

En definitiva, los primeros cinco meses del gobierno de Javier Milei muestra algunos logros, como es la inflación de un dígito pero es largo el camino a transitar para una salida de una crisis que genera la exclusión de amplios sectores de la población.

Esa exclusión se llama pobreza.

Salta, 15 de mayo de 2024