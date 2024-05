Y quedó en absoluta soledad en el marco de la audiencia pública convocada para tratar su demanda.

De prosperar el pedido, será el tercer ajuste de precio en lo que va del año. Si se lleva el monto al valor requerido de $742.53, el aumento significará un valor casi un 700% sobre el vigente en enero pasado, a pesar que la inflación en los 4 primeros meses del año no llega al 60% y la interanual alcanza el 296%.

La Sociedad Anónima del Estado de Transporte Automotor es la empresa que presta el transporte urbano e interurbano de pasajeros en el Área Metropolitana. Inició sus actividades en agosto de 2005 sobre un modelo de prestación que se realiza a través de catorce empresas locales. Su presupuesto para 2023 fue de 22 mil millones de pesos, cifra que se prorrogó para este año y que, al igual que para todas las áreas de gobierno, está totalmente desfasada.

En la audiencia pública que se efectuó en la mañana del lunes, en el salón municipal de la localidad de La Caldera, un pequeño pero representativo grupo de participantes rechazó unánimemente el pedido fundamentado por el presidente de SAETA.

En sus argumentos Claudio Mohr señaló que el costo real del boleto es de $1828, solamente aplicando la inflación de los primeros cuatro meses del año 2024. El valor actual de $490 para viajes urbanos y metropolitanos contiene subsidios que, en lo que va del gobierno libertario, son sostenidos por el esfuerzo del Gobierno Provincial y con la recaudación propia, que viene decreciendo porque el ajuste está restringiendo los presupuestos personales. También aclaró que con el ajuste de un poco más del 50% que se está solicitando no se está previsionando la tarifa futura, sino que apunta a recomponer las pérdidas de los meses que pasaron. Cerró con una preocupante advertencia sobre el riesgo de continuidad del sistema de transporte porque no se podrían pagar a los corredores, ni los sueldos y no se podría comprar combustible.

Sin embargo, la exposición no conmovió a los participantes de la audiencia, quienes expusieron una variedad de motivos para fundamentar el rechazo. En el caso del Comisionado de la Defensoría del Pueblo de la Capital, lo calificó por lo menos de inoportuno atento a que los ingresos de los usuarios no han terminado de absorber otros aumentos de tarifas, cuando el transporte ya registra dos desde el inicio del año. Federico Núñez Burgos pidió que se discutan otras alternativas sobre el funcionamiento del servicio y no solo el valor del boleto, preservando las virtudes del sistema como las gratuidades, la extensión y la integración geográfica. El diputado provincial libertario Roque Cornejo propuso un boleto obrero para facilitar el uso por parte de distintos sectores laborales mientras que su par nacional de Unión por la Patria, Emiliano Estrada, destacó la necesidad de conocer la estructura financiera de Saeta, ya que el último balance publicado data de 2022.

Sin ese dato sustancial y con dudas respecto de valores que superan la inflación, una exposición más precisa por parte de la empresa quedó como una exigencia valedera si se abre un debate sobre el ajuste del modelo de prestación, que se está tornando insostenible.

Precisamente son temas que, en estos tiempos de revisión de estructuras institucionales, deberían comprometer a la sociedad para resolver las cuestiones importantes más allá de la coyuntura.

Salta, 14 de abril de 2024