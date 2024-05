Las boletas de gas golpean a las panaderías salteñas con el 500% de aumento

La brutal recesión de Javier Milei impacta negativamente en el sector panadero aseguró - en Aries - el presidente de la Cámara de Panaderos de Salta, Daniel Romano.

Los aumentos en las tarifas de los servicios públicos, las paritarias, el aumento en los costos de los insumos y el desplome del consumo hacen a un cóctel peligroso para la sostenibilidad de las panaderías salteñas.

Romano contó que la última boleta del gas llegó con el 500% de incremento y la situación es tan alarmante que adelantó que analizan recurrir a la Justicia mediante un amparo. Solución que avizoró ante la autoexclusión de responsabilidades del gobierno nacional y provincial en la materia.

“Es una situación tremendamente difícil y amargante porque lamentablemente va a repercutir, sí o sí, en una suba del precio del pan”, indicó, a lo que agregó que, a diferencia de lo que sucedía hace no mucho, la Cámara ya no sugiere precios por el nuevo contexto y la variación de los costos de cada pyme.

Ahora bien, Romano señaló que para poder pagar la abultada factura del gas deben tener una ganancia diaria de $20.000, algo que a su juicio es muy difícil por la caída de las ventas que registran. Se estima entre el 25 y 30 por ciento.

En ese sentido, el titular de la Cámara panaderíl salteña, advirtió que, en estos cinco meses, la administración libertaria no anunció una solo medida en el sector, que no tiene la espalda financiera como una empresa grande. “La luz al final del túnel no se la avizora ni cerca”, admitió.

Finalmente, lamentó Daniel Romano que al sector se lo invita a arreglársela como pueda porque lo único que importa es la recaudación. En este contexto, no descartó el cierre de panaderías.