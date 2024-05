Dib Ashur advirtió que Salta sumará un nuevo peaje

El ministro de Economía y Servicios Públicos de Salta, Roberto Dib Ashur, en “Cara a Cara” con la conducción de Mario Ernesto Peña por la señal de Multivisión Federal, se refirió a la obra pública en la gestión libertaria y adelantó algunas medidas que Provincia adoptará en este nuevo contexto.

“Es una mirada que no coincido con el Gobierno Nacional que dice que se haga solo con los privados”, expresó el Ministro, y si bien, reconoció que hay obras que se pueden plantear con el “modelo chileno” hay otras que a los privados no les interesan, y es ahí en donde el Estado tiene que estar presente.

“Estamos empezando a pavimentar la RP 27 que es en la Puna, vamos a cobrar peaje ahí, seguro que sí”, anunció el funcionario.

Seguidamente, advirtió que hay otras rutas que no tienen una cantidad suficiente de vehículos que circulen por allí para poder privatizarlas.

En ese sentido, mencionó también obras de infraestructura en el norte provincial, tales como la obra de alteo en el embalse El Limón que le garantizará al Departamento San Martín el suministro de agua potable por seis meses aun cuando no caiga una gota de lluvia.

“Es un reservorio importantísimo, además de pozo, cisterna, eso un privado no lo va a hacer porque quién lo va a pagar, si el Estado no interviene no paga. Hay cuestiones donde sí se puede intervenir a la chilena, y hay algunas otras cosas que necesariamente tiene que aportar el Estado”, sentenció el ministro Roberto Dib Ashur en “Cara a Cara”.