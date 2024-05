Confrontación

Fue a seducir inversiones y su impronta, entusiasma a industriales locales.

Por estas horas, en las que se mantiene la intensidad del debate político en torno de dos leyes liminares del proyecto nacional del gobierno libertario, distintos sectores se van alineando en distintas posiciones frente a una propuesta de cambio estructural del país. Las organizaciones empresarias expresan apoyo pero desde la estructura sindical y de movimientos sociales, el rechazo se está expandiendo.

Mientras en el país se observa con atención el curso que van tomando las decisiones institucionales más importantes, el mandatario nacional no ahorra esfuerzos ni recursos para anticiparse a la vigencia de las medidas contenidas en las leyes en tratamiento. En su disertación de este lunes, que algunos informes señalan se emitió grabado, explicó a su auditorio las razones por las que deben prestar atención a la Argentina, que “sigue siendo un país ávido por ser descubierto”. Aseguró que ya empezó “la carrera para dar un salto cuántico en términos de producción y desarrollo”.

El foro que lo llevó a la ciudad estadounidense de Los Ángeles fue organizado por un think tank del liberalismo que reúne a un grupo de expertos no partidista y sin fines de lucro -según describe su página oficial- “centrado en acelerar el progreso mensurable en el camino hacia una vida significativa”. Diseñan y desarrollan planes para encarar los problemas globales más críticos, priorizando lo urgente y su impacto en el futuro. Los antecedentes de su inspirador, Michael Milkin, vinculan al grupo con los llamados “bonos basura”, que se centran en inversiones especulativas y no productivas.

El escenario al que subió Javier Milei le permitió dirigir un mensaje a los empresarios argentinos, a los que les advirtió que hay actores extranjeros -a los que consideró “el progreso humano encarnado”- dispuestos a hacer las inversiones que se necesitan. Precisó que tienen más capital y mayor capacidad de asumir riesgos y aseguró que se está haciendo realidad la reforma más ambiciosa de los últimos años.

Este tipo de discurso entusiasma a algunos sectores de la economía provincial. Lo expresó el titular de la Unión Industrial de Salta, Eduardo Gómez Naar, quien trazó un oscuro panorama caracterizado por la inflación, el reacomodamiento de las tarifas de la energía y el gas, que impactan fuerte los costos fijos y afectan en mayor proporción a las pequeñas y medianas empresas. La expectativa, sin embargo, es positiva. El dirigente fabril pidió esperar un poco por la reactivación y apostó a un efecto rebote, que fortalezca las posibilidades de salir adelante.

Esta posición confrontará conceptualmente con lo que se observe el jueves, cuando la CGT y otras organizaciones gremiales tomen las calles en todo el país. La política deberá hacer una lectura precisa para decidir el camino que transitará el país.

Salta, 07 de mayo de 2024