“El dietazo de los senadores fue una estrategia vergonzosa de Javier Milei”

La Cámara alta aprobó en una rápida votación y a mano alzada una resolución que aumenta su dieta, en un contexto de ajuste y despidos para los trabajadores del Estado y cierre de programas nacionales, que comenzará a regirse en mayo.

Con la confirmación del aumento, pasarán de una dieta de $ 1,7 millones de pesos a una superior a $ 6 millones en bruto, lo que significará alrededor de unos $ 4 millones de bolsillo, contemplando ítem extra.

“Es realmente una estrategia del Presidente, que no me vengan a mí con que un senador con la claridad que tienen del norte argentino haya mocionado algo sin que él sepa”, dijo en el programa Derechos del Mundo del Trabajo, Jorge Guaymás, apuntando sin nombrarlo contra Juan Carlos Romero, que si bien no redactó la iniciativa pidió en el recinto su tratamiento sobre tablas.

“El Presidente está diciendo que esa es la casta política, para levantar su figura, cuando en realidad el es el autor ideológico. Son todos cómplices y los senadores del interior que se terminaron prestando para una estrategia vergonzosa”, cerró.