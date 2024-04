En comunicación con Aries, el secretario de Tránsito y Seguridad Vial, Matías Assennato, informó que las foto multas actualmente no están vigentes, pero si llegaran a implementarse en el futuro, el contrato se ejecutará bajo nuevas condiciones.

Durante la gestión de Bettina Romero, luego de un polémico proceso de licitación para la instalación de las cámaras de videovigilancia, que tensó relaciones entre los concejales y el Ejecutivo y terminó adjudicando el sistema a Detectra, con una recaudación del 43%.

“No puede implementarse con un sentido recaudatorio pero tampoco hay una resolución del contrato porque no queremos llevar un costo mayor para el ciudadano, porque ya está firmado por el Municipio en nombre de todos los salteños”, argumentó Assennato.

“De aplicarse, vamos a establecer condiciones: queremos reforzar la presencia disuasiva de las cámaras, no solo tomar velocidad en algunas arterias, sino con mucha cartelería, que todos sepan que hay una cámara que tomen cruce de semáforo en rojo, invasión de senda peatonal, uso de celular no uso de caso y no uso de cinturón” , explicó el funcionario.

Además la incorporación de unos gabinetes gratuitos para la realización de los estudios médicos requeridos al sacar la licencia de conducir, salvo los de sangre, que deben pasar por un laboratorio bioquímico. “Es parte de las condiciones, sino no habrá fotomultas en Salta”.