Marcha Federal Universitaria: "Con la nuestra tampoco se puede cambiar un sistema educativo consolidado"

Este martes Autoridades de las 73 instituciones universitarias miembros de todo el país participaron del 91° Plenario de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en el que se eligió las nuevas autoridades para la gestión 2024-2025, quedado como presidente el rector de la Universidad Nacional de San Luis, Víctor Moriñigo y, como vicepresidente el rector de la Universidad Nacional de La Pampa, Oscar Alpa.

Por otro lado, con el acompañamiento de las representaciones de las entidades gremiales docentes, estudiantiles y la nodocente, el plenario acordó, por unanimidad, apoyar y convocar una marcha nacional en defensa del sistema universitario público argentino el 23 de abril próximo, y se definió que este viernes 12 de abril habrá una nueva reunión para acordar la metodología.

“No me parece legítimo, más allá de las necesidades y restricciones por las que atraviesa el presupuesto, es, sin dar el debate, tratar de minar este sistema desfinanciándolo. El camino legítimo de la discusión, en la modificación de las leyes, es el debate en la sociedad, en el Parlamento, porque con una frase que se utiliza mucho en estos momentos “con la nuestra” que es el manejo de los impuestos, tampoco con la nuestra se puede cambiar un sistema educativo que lleva un centenar de años consolidándose en la República Argentina”, expresó en el debate, el rector de la Universidad de Mar del Plata, Alfredo Lazzeretti.

En ese sentido señaló la necesidad de garantizar la mejor calidad educativa posible y el derecho de acceso a la educación superior

“Me permito dudar acerca de que las restricciones presupuestarias son provisorias. Me permito dudar, porque si hemos visto la aplicación parcial o incipiente del sistema de voucher, bueno, si hay una mejora en el sistema presupuestario, a mí no me garantiza nadie que se ponga en la educación pública, a lo mejor el modelo es ponerlo en la educación privada”, manifestó.