Salta perdería el Nacional de Tenis por el desmantelamiento de las canchas en GyT

Este viernes, en las instalaciones de Gimnasia y Tiro de Salta, en Avenidas Entre Ríos y del Bicentenario, comenzaron a desmantelar las canchas de tenis para dar paso a la hamburguesería Mostaza. Una polémica que se desencadenó el año pasado y por la cual los socios, al conocerse las negociaciones del presidente del club Marcelo Mentesana con la empresa de comidas rápidas, recurrieron a la justicia.

Finalmente esta semana comenzaron las obras y quien mostró preocupación por esto fue el vicepresidente de la Asociación Salteña de Tenis, Álvaro Chalabe, advirtiendo que Salta perdería el Nacional de Tenis de avanzarse con las obras.

“Anualmente hay una fecha, de las seis programadas por la Asociación Argentina de Tenis, en la que corresponde un Nacional en Salta que logramos hace dos años y que sin las canchas de Gimnasia y Tiro no se podría realizar el torneo nacional”, explicó Chalabe en díalogo con Aries.

En ese sentido, señaló que, si bien no pueden interceder en la venta, hay una promesa de la Comisión Directiva del club hasta que no estén listas las canchas en La Almudena, no se iban a sacar las canchas cuatro y cinco de GyT. Si estuvieran listas las canchas en el otro predio, no serían garantía de nada ya que la falta de agua es un impedimento, aseguró. “Sí o sí tienen que tener agua”, enfatizó.

“Tenemos que sentarnos a ver cómo hacemos para poder hacer el Nacional porque dispone de una cantidad de canchas con una programación desde las 8 hasta las 21. Tenemos que disponer de la programación completa para poder realizar el total de los partidos que corresponden a cada club y sería muy difícil con solo cuatro canchas”, sentenció el vicepresidente de la Asociación Salteña de Tenis en Aries.