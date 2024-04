Los aumentos de la luz y el gas “ponen en jaque mate” a los panaderos salteños

En comunicación con Aries, el presidente de la Cámara de Panaderos de Salta, Daniel Romano aseguró que el incrementó que oficializó el Gobierno Nacional en la tarifa del gas, de hasta un 300%, pondrá en “jaque mate” a las panaderías salteñas.

“Son números impactantes que golpean de lleno porque usamos mucha luz y gas”, lamentó Romano. “Ya tuvimos una suba promedio de la luz del 200% el mes pasado. La gente votó un cambio, pero ¿hasta dónde llega el ajuste?”, cuestionó el panadero y también el mismo respondió, “una familia puede intentar ajustar, no salir a restaurant, no comprar ropa, no ir al cine, pero cuando hay personas que no comen, eso ya no es ajuste”, agregó.

El empresario cargó contra el libre mercado que favorece Milei, luego que se abrieran las importaciones para intentar bajar los precios de los alimentos y medicamentos con la competencia y por el contrario los valores se dispararan, asegurado que las pequeñas empresas no pueden competir en igualdad de condiciones con las multinacionales.

“Se necesita equilibrio en la lucha, porque no tenemos capacidad para sobrevivir contra los más grandes”, sentenció. “Cuánto aguantaremos no lo sé, pero no nos queda mucho tiempo más y la política tiene que actuar de forma seria”, culminó.