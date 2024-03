Feriado XXL: Con un exitoso primer día, la Ciudad espera incrementar el porcentaje en reservas

En el primer día del feriado XXL, la Ciudad de Salta registró un importante arribo de turistas. Por Aries, el coordinador del ente municipal de Turismo, Fernando García Soria, señaló que auguran un porcentaje que supere las estimaciones.

“Ya teníamos estimaciones de reserva en promedio los seis días del 80%, sabemos que eso se va a incrementar, una semana santa habitual de cuatro días trae a Salta alrededor de 30.000 turistas que pernoctan en la Ciudad, es el turismo que recorre la región, muchos duermen una noche en la Ciudad y hacen base en otros lugares, y de esa forma se va generando la afluencia, va a ser mucho mayor”, expresó.

El funcionario resaltó el trabajo conjunto con la pastoral de turismo para generar experiencias con prestadores y emprendedores locales sobre turismo religioso, como así también la “responsabilidad del sector gastronómico y hotelero en no tratar de hacer diferencia en los precios”.

“La mayoría trató de aguantar, la semana pasada tuvimos incrementos de servicios, muchos de ellos han mantenido tarifa o han aumentado la tarifa de una manera acorde, marcando que Salta es muy competitiva, estuve hablando con muchos turistas que destacan que la gastronomía está muy barata en Salta”, dijo señalando que en materia de hotelería se destaca la relación precio-calidad-

Así mismo, García Soria consideró que el salteño tiene “don de anfitrión” y que “entendió que el turismo es una de las principales actividades económicas de la Ciudad”.

“Hay alrededor de 20.000 puestos de trabajo que genera el turismo, hay un efecto multiplicador, hay muchos emprendedores que son proveedores de servicios de las empresas turísticas, realmente es una inyección económica que ayuda mucho”, señaló.

Por otro lado, en referencia al turismo internacional destacó que se compran en dólar oficial y que Salta sigue siendo competitiva para el mercado regional con Bolivia, Paraguay, Chile, Uruguay y Brasil.

“En ese aspecto hay que seguir trabajando, me parece que es una oportunidad de salir a buscar y captar nuevos mercados, pero no por una cuestión de ocasión o de oportunidad, me parece que tiene que ser una planificación donde proyectemos tener presencia constante porque Salta es un destino que tiene cosas para ofrecer, tiene atractivos en los cuales la gente va a venir por el atractivo y no por el precio”, señaló.