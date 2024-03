Ley de Bosques: Instaron a “poner en producción” la tierra y bregan por un “manejo no político de los bosques”

En diálogo con Hablemos de Política por Aries, el integrante del PRO en Salta Álvaro Ulloa brindó detalles de la visita que realizó junto al diputado José Gauffin a Paraguay, para conocer el estado de avance del Corredor Bioceánico que une Mato Grosso con Antofagasta.

“Salta tiene tres países limítrofes y en la medida en que pueda generar canales de integración y de comercio, es ventaja para todos. Nosotros tenemos en ese tratado un faltante de 26 kms de ruta en el este que dan hasta el puente de Misión La Paz. Paraguay tiene 400 kms por delante, pero ya alargó la construcción y estiman en dos años y medio tenerlo terminado”, detalló.

Ulloa señaló que también está inconcusa la obra de Ruta 51 desde San Antonio de los Cobres hasta el Paso de Sico. “Creo seriamente que ese corredor puede generar un desarrollo en la provincia distinto, salir de la lógica norte-sur, puerto-Buenos Aires. Salta tuvo sus momentos de mayor importancia cuando fue centro de Sudamérica y no periferia de Argentina”, expresó.

En ese sentido, reveló que según los cálculos de especialistas en Brasil se estima que cruzarían la ruta entre 1.000 y 1.500 camiones por día, asegurando que “sólo en servicios cambia el Norte”.

Ulloa adelantando que el próximo 20 de junio volverán a viajar para participar de un foro de discusión al respecto.

Presidente @JMilei este video no representa ni un 1% del Chaco Salteño.

Salta puede crecer si dejamos de mirar a BsAs y miramos al Este y al Oeste.

Pero necesitamos ayuda de Cancilleria, Aduana y Migraciones.@DianaMondino @mauriciomacri @GustavoSaenzOK https://t.co/Wwg6zfaeEj — Alvaro Ulloa (@AUlloaSalta) March 25, 2024

En otro tramo de la entrevista, Álvaro Ulloa reconoció las diferencias entre la localidad paraguaya de Filadelfia y Rivadavia en Salta, resaltando el potencial desarrollo de la región paralizada por la ley de montes.

“Salta tiene más de un 80% del suelo en situación de amarillo, que es cuando está por verse. Salta tiene más de cuatro millones de hectáreas de montes, tenemos que bajar ese amarillo a una situación catastral. No estoy hablando de salir a desmontar a lo pavote, estoy hablando con mucho respeto por el suelo, se puede hacer bien”, indicó.

En este sentido remarcó que “si no hay riesgo, hay que avanzar con el desmonte y ponerlo en producción” por lo que consideró necesario “un manejo serio de los bosques, no político sino técnico”.

“Tenés que cuidar el suelo, tenés que hacerlo bien, dejar cultivo de cobertura, dejar las cadenas de árboles donde puede producir erosión, cuidar los ríos, que no haya asentamientos comunitarios. El bosque se está deteriorando, porque un bosque que no lo cuidás se deteriora. Si no hacemos ni la una ni la otra, la verdad es que lo que estamos haciendo es nada y dejando 70.000 personas que viven en Rivadavia abandonadas a su destino”, puntualizó.