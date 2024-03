Luego que la Corte Suprema dejara sin efecto la sentencia de la Sala III del Tribunal de Impugnación, que condenó prisión perpetua a Santos Clemente Vera por el crimen de las turistas francesas y la resolución de la Corte salteña, de bajar el expediente para que una Sala distinta del mismo tribunal dicte una nueva sentencia, por Aries, la senadora nacional M.C, Sonia Escudero, aseguró que se trata de una oportunidad para que la justicia salteña enmiende el daño a Vera.

La también autora del libro “Víctimas de la Justicia Patriarcal”, explicó que el tribunal de Impugnación no puede condenar, sino confirmar la absolución u ordenar un nuevo juicio. “La Corte le dio la oportunidad de reparar el enorme daño que se le hizo a Vera, porque no existieron pruebas científicas para la condena”, comenzó la letrada.

Escudero manifestó que realizar un nuevo juicio ahora no tendría sentido por la cantidad de años que pasaron del crimen. “Se podía haber hecho en 2014, pero después de 10 años no se pueden reproducir las pruebas que se perdieron, las muestras de ADN ni los 200 testimonios de personas que ya no están o no se acuerdan”, cuestionó.

“El daño que se le produjo a Clemente Vera es enorme”, subrayó. “El Tribunal de Impugnación ahora puede dictar una sentencia ajustada a derecho, dictar la absolución y así reparar el daño”, agregó.

Escudero también se refirió a la querella personal que le inició el juez del Tribunal de Impugnación, Luciano Martini, tras sentirse agraviado por algunas críticas que la Dra. realizó sobre las actuaciones en el caso Turistas Francesas y confirmó que presentó una apelación al mismo Tribunal, que deberá pronunciarse en ese sentido.

“Mis críticas fueron respaldadas por un fallo impecable de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero toda la querella, que lleva ya casi 3 años, es por haber vertido mi opinión en asuntos públicos, y el Código Penal dice que no son calaminas ni injurias”, analizó Escudero.

“En mi caso la querella fue igual que Vera, en el sentido que jueces sin competencia ni jurisdicción lo condenaron y utilizaron el poder conferido para una venganza personal”, culminó.