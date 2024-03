Mientras esta mañana despedían los restos de Karen Marín, en su domicilio de Villa Primavera, la cuarta víctima del siniestro en Av. Paraguay, en Ciudad Judicial y alrededores, familiares y amigos de todas las víctimas de la tragedia marcharon con pancartas exigiendo justicia. A la convocatoria se sumaron muchos salteños.

El pasado 17 de marzo dos jóvenes que manejaban con alcoholemia elevada en sangre provocaron un siniestro atropellado a diez personas, matando a cuatro y dejando a otras heridas, una de las cuales sigue internada con pronóstico reservado en el Hospital San Bernardo. En comunicación con Aries, Alejandro, papa de Brian Digan, expresó su profundo dolor y pidió justicia.

“Es bastante complicado, lamentablemente me tocó con mi hijo y esto no se lo deseo a nadie. Me lo mataron a los 24 años, no es que se fue”, sostuvo Alejandro.

Además Alejandro repudió el pedido de la defensa de otorgar prisión domiciliara a los dos jóvenes acusados, alegando que “deben estar presos y cumplir con la cantidad de años necesarios”.

“Ahora solo me queda luchar y esperar justicia, si es que de algo sirve”, culminó. Producto del grave choque también murieron Sergio Veizaga y Florencia Acosta.