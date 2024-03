Kicillof repudió la teoría de los dos demonios que impulsa el gobierno: «Fueron 30 mil desaparecidos»

Al participar del acto en la Casa de las Madres de Plaza de Mayo, antes de marchar a la plaza, Axel Kicillof aseguró que este 24 de marzo «es uno de los más grandes y gloriosos de los que se tenga memoria», afirmó, y agregó que «fueron 30 mil desaparecidos». Luego señaló que la movilización es «en defensa de los derechos y de la dignidad».

El gobernador fue uno de los oradores del acto que se realizó en la puerta de la sede de Madres, en Hipólito Yrigoyen al 1500, y que reunió a referentes de derechos humanos y a la dirigencia política y gremial. Allí, con la remera del slogan «La Patria no se vende, la vida no se entrega, el pueblo se subleva», Kicillof dejó en claro por qué marchan a 48 años del golpe genocida, recordó a Hebe de Bonafini -fundadora de Madres-, repudió el ataque recibido por una militante de H.I.J.O.S. y criticó al gobierno libertario por querer instalar nuevamente la teoría de los dos demonios.

«Algunos pensaban, especulaban o soñaban con que este 24 nos habían torcido el rumbo, que nos habían convencido de varias cosas que vienen diciendo hace tiempo. Este 24 es uno de los más grandes, los más gloriosos de los que tengamos memoria», señaló el gobernador en el arranque de su discurso. Y agregó: «La gente sale a la calle porque sabe que en la calle se defienden las banderas».

Kicillof aseguró que «es un 24 difícil» por la ausencia de Hebe y le dedicó la fecha a ella y a otras Madres de Plaza de Mayo que ya no están. Recordó que fue ella quien mostró el camino de lucha a seguir y destacó que «nunca dijo en lo personal algo que no no coincidiera con lo que decía en público». «Hebe vive en nuestro pueblo y está acá. Hebe somos nosotros, no hay que buscarla. ¿Cómo no vamos a luchar nosotros con el ejemplo que tenemos?», aseguró.

En este punto, habló de la teoría de los dos demonios que quiere reflotar el gobierno de Javier Milei. Aclaró que no hubo una guerra y que los genocidas «fueron juzgados y presos por desaparecer, por torturar, por robarse niños». Y llamó a comprender qué es lo que estaba en juego en ese momento, que es lo mismo que ocurre hoy: «La dictadura fue contra compañeros militantes, por supuesto, pero también fue contra sindicalistas, delegados de fábricas, y todos aquellos que presentaran resistencia frente a un modelo de hambre, desindustrialización y quita de derechos».

Kicillof repudió también el ataque que recibió una militante de H.I.J.O.S. que fue golpeada, torturada y violada días atrás. «Es un 24 complicado porque hace unos días nos enteramos de que una compañera militante de H.I.J.O.S fue agredida, golpeada, violada. Los mismos métodos, los mismos objetivos», señaló, y calificó el hecho como «muy grave». Cuestionó también que «el gobierno nacional y los medios de comunicación de nuevo se hagan los distraídos cada vez que se perpetra persecución y violencia».

También reivindicó los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner porque, apuntó, «le dijeron basta a la impunidad y recuperaron los ingresos, el trabajo y la soberanía».

Por último, el gobernador aseguró que la lucha hoy sigue siendo la misma. «Por eso este 24 de nuevo venimos acá a defender el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al hogar, a la dignidad», señaló y destacó el «el ejemplo de esta plaza junto a las organizaciones, los pibes, las pibas y las familias, es para que se entienda bien: ellos vienen a reprimir, nosotros venimos a marchar por el futuro».

Tiempo Argentino