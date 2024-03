24M: Miles de salteños marcharon por “Nunca Más” y en reclamo al gobierno nacional

Tras partir desde Plaza 9 de Julio, la movilización encabezada por la Mesa de Derechos Humanos contó con la participación de más de 10 mil personas de sectores de organizaciones sociales, agrupaciones políticas, artistas, docentes universitarios, instituciones públicas, influencers y demás salteños que se sumaron.

Por Aries, la integrante de la organización Lucrecia Barquet, Nora Leonard, también presente dijo “Hoy más que nunca es muy impórtate salir a las calles y manifestarse. Mucha gente se ha hecho presente porque hay mucha indicación con el gobierno de Milei”.

El secretario general de la CGT en la provincia de Salta, Carlos Rodas aseguró que lo que cuestionan el número de desaparecidos son consecuentes con la política de este gobierno que es “más perversa que la dictadura del proceso militar, porque ahí sabíamos de qué nos teníamos que cuidar, sabíamos de dónde venían las balas”.

“Hoy las firmas que hacen están vaciando todas las instituciones, dejando mucha gente sin trabajo, queriendo privatizar todo, cada artículo del decreto de Milei deja seria sospechas de si esto es un negocio para algún amigo” dijo Rodas.

El momento histórico tenía que llegar y todos los sectores comprender que somos uno, que el único camino que tenemos es la unidad" finalizó.

El Senador por Cachi, Walter Wayer, presente en la Marcha por el 24M, dijo: hoy es un día que tenemos que reafirmar el Nunca Más y decirles que no les vamos a permitir avanzar en volver a hacer lo que le hicieron a la patria”.

“Hoy con el mismo autoritarismo totalitarismo quieren entregar la Patria, la gente en las calles pueden frenarlos, porque los dirigentes están muy tibios” cuestionó Wayar. “Primero quieren enajenar el territorio, entregar los recursos naturales, un gran ajuste hacia el pueblo trabajador” ejemplificó.

El aparato comunicacional es muy grande y este señor tiene todo servido y protegido para hacer cualquier locura, gente en la calle es la única solución y esta marcha era fundamental.

También la reconocida periodista y exdirectora de Radio Nacional Salta Elena Corvalán agregó al reclamo: "es muy importante lo que está pasando con los medios públicos".

"Esto es una inyección de aire para seguir peleando contra este gobierno que avanza, vamos a ver como es la movilización también en resto del país" dijo..

Ana Herrera, trabajadora del INAPI, Agricultura Familiar “este ajuste nos está afectando a todos” agregó.

El docente universitario, Victor Notarfrancesco, acompañado por su familia, compañeros de trabajo y estudiantes destacó la cantidad de gente movilizada en la convocatoria. “Hoy está el disputa esta fecha, lo vimos en las redes de la vicepresidenta estos días. La situación en la universidad es crítica, no hay financiamiento, se han congelado los presupuestos, hay un ataque muy fuerte a lo público y de a poco hay gente que va tomando conciencia. En Salta ganó Milei y la mitad de la población ha votado este modelo y creo que hay mucha gente saliendo a las calles para decir que no estamos de acuerdo que un país sin ciencia ni educación no es lo que queremos”