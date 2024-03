Boca se lució ante Central Norte con un golazo de chilena de Cavani y avanza en la Copa Argentina

Boca ganó por decantación y el triunfo, por más que su oponente tenga muy poca jerarquía, lo energiza. Porque empieza a fluir el juego justo en una etapa decisiva de la Copa de la Liga y se despertó el goleador de pasado ilustre en Europa. Porque el funcionamiento colectivo asoma y el secreto del éxito ya no apunta exclusivamente al peso específico de sus individualidades. La victoria ante Central Norte, anoche en Santiago del Estero, no sólo le dio el pase a los 16avos de final de la Copa Argentina; también, un impulso anímico para encarar el último tramo del torneo local y el comienzo de la Sudamericana.

Sin Nicolás Valentini ni Cristian Medina, con Sergio Romero lesionado, Boca matizó las ausencias con el regreso de Marcos Rojo, que no jugaba desde el año pasado, y la inclusión de Vicente Taborda en la función de enganche. Leandro Brey tuvo una noche con altibajos, pero es el arquero del futuro. Terminó sin lamentar goles en su propio arco.

No tardó demasiado en llegar el primer impacto de Boca. Fue a partir de una fórmula que empieza a resultar. No se trata de una obra de la casualidad, está claro, sino del trabajo de Diego Martínez. En ese sentido, Lautaro Blanco es un arma clave en el lateral izquierdo y deja claro que relegar a Frank Fabra no fue una decisión antojadiza.

Kevin Zenón movió la pelota del centro a la izquierda, Blanco recibió y la tiró larga para eludir la marca de Santiago Rinaudo y lanzó el centro a la carrera que encontró a Edinson Cavani en el corazón del área. El uruguayo, que cortó la racha negra y está en estado de gracia, clavó un remate que dejó sin chances a Leonardo Rodríguez.

El plan de Boca fue muy simple y hasta mereció algún grito más en el Madre de Ciudades. Por la derecha se volcaron Miguel Merentiel, dejando la referencia del área para su compatriota Cavani, o Lucas Blondel y por la izquierda lo hicieron Zenón y Blanco. Profundizando por las bandas, con el “9” de la Selección celeste activo, generaron peligro.

Ya había avisado Cavani que podía lastimar en su hábitat a los 3 minutos, cuando Merentiel metió un centro rasante que Edi conectó con un taco y se perdió a centímetros del palo izquierdo de Rodríguez.

Hubo un par de pelotas paradas manejadas por Zenón que pudieron derivar en el segundo gol. Sin embargo, Marcos Rojo conectó uno de sus centros con el muslo izquierdo y Rodríguez le tapó un remate al propio correntino. A bordo de ese 4-3-1-2, Boca se sintió cómodo. Y si tuvo alguna chance Central Norte se debió a dos errores no forzado de los xeneizes que derivaron en tiros libres que terminaron en un montón de nada.

Hubo dos tiros al arco de Leandro Brey, una pelota detenida de Emmanuel Giménez que el arquero controló en dos tiempos y un cabezazo Germán Lesman que murió entre los guantes del juvenil nacido en Lomas de Zamora.

La principal preocupación de los salteños fue contener a Boca. Parado con cinco atrás y una línea de cuatro delante del único punta (Lesman), se replegó incluso después del gol de Boca. Cuando salió, intentó ser directo, pero se quedó sin combustible en los metros finales.

La realidad es que nunca estuvo en partido Central Norte. Y en el segundo tiempo, quedó muy claro. En cinco minutos, ya había fabricado dos situaciones en el área de Rodríguez. Primero, con un zurdazo de Jabes Saralegui que explotó en el travesaño; después, con un mano a mano que Merentiel definió sin ángulo y encontró una buena respuesta del arquero.

Hasta que Blondel recuperó ante Lesman en su campo y armó una jugada extraordinaria. El lateral jugó la pared con Saralagui, descargó en Zenón y tocó para Cavani. El uruguayo abrió para Merentiel, que hizo un rodeo y metió un centro pasado que Edi definió al estilo de los Súper Campeones, aquel dibujito animado japonés cuyos protagonistas hacían del fútbol un juego de acrobacias.

Con espacios, Boca fue letal. Entró Luca Langoni y en un pique se sacó dos rivales de encima para dejar a Merentiel de frente al arco vacío y darle formato de goleada al partido.

Lo que siguió fue un show de cambios para preservar titulares. Pudo hacer algún gol más Boca, pero la victoria terminó siendo redonda.

