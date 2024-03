La construcción en crisis: “No sabemos si los privados podrán absorber tanto desempleo”

En comunicación con Aries, el presidente de la Cámara Salteña de la Construcción, Carlos Segura, avizoró un horizonte agónico en materia de construcción y fondos público. Según lo apreció, la situación es complicadísima en todos los aspectos, tanto desde la contención social para la gente que quedó cesante, como para el movimiento interno de la economía.

“El gobierno tomó la decisión unilateral de no pagar, porque es un incumplidor serial de los contratos. Las empresas constructoras que hacemos obra pública consumimos el 40 % de los materiales de los corralones, que al no poder ejecutar, no podremos comprar”, advirtió.

Segura cuestionó la desfinancicación de recursos e ironizó con la utilizada frase del Presidente, ‘no hay plata’: “El no hay plata es para el todo el mundo, el hecho que la obra pública no genere ingresos, deja sin movimientos muchas otras cosas. Yo no sé hasta cuándo va aguantar la obra privada y si va poder absorber más del 30% de empleados que estamos dejando afuera”, lamentó.

“80 mil familias quedaron afuera, que lo escuchan al ministro Caputo decir que tengan paciencia que esto se va solucionar en dos años, pero esa gente no va tener para comer en 15 días”, cargó el titular de la Construcción, quien en declaraciones previas a las elecciones ya había vaticinado un escenario difícil si ganaba quien hoy es Presidente, justamente por su visión privatista y liberal de la economía. “Sí, logró el equilibrio fiscal, pero a costa de no pagar a las empresas constructoras”, apuntó.

Segura reconoció que a nivel provincial el sector está recibiendo contención y se analiza la posibilidad de aplicar regalías mineras anticipadas. “Estamos viendo de qué manera generar un plan de viviendas y obras públicas pero con plata que se debería cobrar a fin de año”, cerró.