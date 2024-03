“Otra injusticia en este país federal”, el reclamo de Sáenz a Nación por el subsidio al transporte

El gobernador Gustavo Sáenz usó nuevamente sus redes sociales para exponer las injusticias del gobierno nacional de Javier Milei hacia las provincias y el favoritismo con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así como lo hizo la semana pasada con los aumentos de la energía eléctrica.

“Otra injusticia de este país federal” comienza su alocución el mandatario provincial.

“Históricamente venimos reclamando la necesidad de equiparar la gran asimetría que existe con el subsidio al transporte, el 82 por ciento se distribuye entre AMBA y el 18 por ciento entre todas las provincias de nuestro querido país”, manifestó.

“Nos quitaron el subsidio por completo a las provincias, lo extraño y lo injusto es que al AMBA no se le han quitado el subsidio y se lo han incrementado”, agregó.

Reglón seguido se preguntó “¿por qué a las provincias no se les da subsidio para el transporte y al AMBA sí?, “la respuesta no la encuentro, no la entramos”, se lamentó.

“Seguimos entendiendo que hay argentinos de primera y argentinos de segunda, argentinos con subsidios y privilegios, y argentinos llenos de necesidades y asimetrías. “¿Alguien podrá explicar esto, no sé porque cada vez que amenazan con un paro le depositan 20 mil millones, pasó hoy, le depositaron 70.000 millones de pesos. El mes pasado le depositaron 60.000 millones en enero, y a las provincias no le depositaron un peso”, se quejó.

Asimismo, recordó que “la mayoría de las provincias de paro, la mayoría de los argentinos de bien, sin colectivo, pagando tres o cuatro veces más caro”.

“Es una pregunta que sería importante que alguien responda en este país federal”, remató Gustavo Sáenz en su posteo por las redes sociales.