Pacto de Mayo: gobernadores del norte, entre las posiciones críticas y la cautela

El camino hacia la concreción del Pacto de Mayo al que convocó el presidente Javier Milei a los gobernadores se parece más a un ascenso de una montaña, antes que al recorrido por una tranquila llanura. Entre los más críticos del norte argentino se cuentan a los jefes provinciales de La Rioja y Salta, Ricardo Quintela y Gustavo Sáenz; por el lado de los cautos se anotaron Raúl Jalil, de Catamarca, y Gustavo Valdés, de Corrientes; mientras que solo el tucumano Osvaldo Jaldo se sostiene en su postura de apoyo casi irrestricto a las propuestas que impulsa la Casa Rosada.

Este fin de semana, el riojano Quintela fue taxativo al señalar en una entrevista que "el Pacto de Mayo no existe". Insistió en el descrédito que, a su entender, ya tiene la iniciativa oficial. "Un pacto se acuerda, por lo menos, entre dos partes y se hace conversando, debatiendo, charlando. Este Presidente se la pasa insultándonos y despotricando contra todo lo que no sea lo que lo rodea a él", expresó durante un diálogo en "AM 530 Somos Radio". Consultado sobre qué opina de la gestión de Milei, señaló que "aplica una política de imposición para lograr el sometimiento. Y si no modifica sustancialmente su actitud ante la sociedad y su política para el país en el corto plazo, mucho más cerca de lo que él se imagina vamos a tener una conmoción social muy importante".

Su par salteño Gustavo Sáenz, que en los últimos días impulsa un encuentro de los gobernadores del Norte Grande -que reúne a los mandatarios de NOA y NEA- también es crítico del pacto. En cada entrevista repite que está a favor del diálogo pero que con la condición de que se garantice la defensa del federalismo y se abandone la política de "látigo y billetera" desde el Gobierno nacional para "disciplinar" a los mandatarios provinciales. "Así como el Gobierno dice que es innegociable el equilibrio fiscal, los gobernadores decimos que es innegociable e irrenunciable la defensa del federalismo", manifestó. Además, destacó la importancia de construir un diálogo basado en el respeto y la confianza mutua porque "opinar distinto no significa ser enemigo ni generar desconfianza. Libertad es pensar y decir lo que uno piensa y siente, y no por eso ser castigado".

Cautelosos

El catamarqueño Raúl Jalil es uno de los mandatarios que también se manifestó por el camino del diálogo con la Casa Rosada aunque no a libro cerrado, aunque con cautela. La semana pasada, en la una nueva edición de AmCham Summit 2024, sugirió que se debate sobre el Pacto de Mayo antes que el Gobierno nacional envíe al Congreso el nuevo proyecto de ley ómnibus. "Debe ser anterior porque si le conviene a Catamarca podré sentarme con todos los legisladores de mi provincia para dialogar sobre la conveniencia de aprobar leyes que eleve el Poder Ejecutivo", señaló en su exposición e insistió en que "debe tener el consenso de todos los gobernadores".

Gustavo de Valdés, mandatario de Corrientes, se mantiene equidistante de la duda más absoluta sobre la efectividad del pacto que se promueve y el apoyo irrestricto. "Tenemos que ver cuál es la propuesta y cuáles son cada uno de los puntos. Fueron diez lineamientos que, en líneas generales, estamos de acuerdo, pero luego vamos a mirar la letra chica del contrato que es tan o más importante de lo que veníamos haciendo", señaló durante entrevista a un medio de su provincia.

La semana pasada, Valdés reunió a los representantes del oficialismo en las cámaras de senadores y diputados locales para dialogar sobre el Pacto de Mayo y la ley ómnibus. Al término del encuentro, expresó en su cuenta de X que "hay predisposición del Gobierno nacional para resolver las cuestiones argentinas" y destacó que "la Nación tiene que compensar a las provincias" por la quita de los recursos provenientes del recorte del Impuesto a las Ganancias, durante la gestión del expresidente Alberto Fernández.

El apoyo irrestricto desde el norte a la iniciativa de la Casa Rosada le pertenece al tucumano Osvaldo Jaldo. A poco de darse a conocer la propuesta de Milei, durante el discurso ante la Asamblea General de apertura del Período de Sesiones Ordinarias, señaló que "como representantes de Tucumán, la tierra donde se declaró la Independencia, acompañaremos la convocatoria del Presidente para reunirnos en Córdoba". Y agregó, "es nuestra responsabilidad institucional buscar la unidad de los argentinos para construir un país mejor para todos". Desde entonces se mantiene en su misma postura.

