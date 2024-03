"Conversamos con el jefe de Gabinete y el Ministro del Interior, estamos convencidos que el diálogo es consenso y hemos planteado un agenda. Ayer empezamos recorrer un camino que tendríamos que haber comenzado en diciembre. Hemos perdido tres meses" dijo Sáenz tras la reunión del viernes con funcionarios nacionales.

Sobre los fondos del incentivo docente y del fondo para el transporte, Sáenz dijo que "estamos esperando una decisión" del Ejecutivo nacional. "La ley está vencida, es cierto, pero siempre se prorrogaba, por eso esperamos a ver qué es lo que van a definir" expresó y remarcó: "No obtuvimos respuesta, vamos a seguir insistiendo".

Sáenz cuestionó también la "inequidad" con la que el Gobierno Nacional trató a las provincias a las que les quitó esos fondos, en relación con el Área Metropolitana de Buenos Aires, donde los mantuvo.

"No tuvimos respuestas sobre el fondo de incentivo docente y ni del fondo compensador al transporte y lamentablemente no le podemos dar una solución a la gente", indicó, y añadió "vamos a seguir insistiendo en estas mesas de diálogo", con las autoridades nacionales.

Sobre la baja del mínimo no imponible de Ganancias que el Gobierno quiere cobrar a partir de los salarios de $1.500.000, Sáenz no explicitó si apoya o no la medida, pero sí dijo: "muchos planteamos que se debe buscar otra forma de alivio fiscal que no siga impactando en la gente y sobre todo en los trabajadores".

Por otro lado Sáez se refirió a la fórmula propuesta por el Gobierno Nacional para las jubilaciones y dijo: "Creo que tenemos la obligación moral de resolver urgentemente el tema de la fórmula, pero hacerlo de forma definitiva. No puede ser que cada vez que hay un problema fiscal y se deba ajustar sean los jubilados los más afectados", añadió.

"Es un tema urgente que hay que resolverlo de forma definitiva porque los jubilados no pueden seguir esperando" finalizó.