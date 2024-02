Pailler: “El Presidente vive en una burbuja en la Capital Federal”

El plan motosierra de Milei avanza y, en este sentido, al cierre del INADI se le sumará - según lo anunciado – el cierre del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) por los “costos” que le significan al Estado este organismo

En este marco, Manuel Pailler, senador por el Departamento San Martín, consideró que el presidente lejos está de conocer la realidad del interior.

“El presidente vive en una burbuja en la Capital Federal, no conoce la realidad del interior, mucho menos del interior profundo como el de Salta donde hay muchas comunidades originarias”, aseguró el legislador.

Para él, Milei no puede reconocer organismos como este como un mero gasto y cerrarlos cuando, en realidad, se trata de una inversión sostenerlos.

“La gente trabajar, paga sus impuestos y la Nación luego debe distribuir, sino, ¿para qué quieren tanto dinero entonces? ¿Para llevárselo afuera?”, cuestionó el Senador por San Martín.

Las instituciones, señaló, deben ser fortalecidas ya que los hechos de corrupción ocurren cuando no funcionan como se debe, ahora bien, eso no significa que deba cerrarse un organismo creado por ley que funciona hace mucho tiempo, indicó.

“Estoy de acuerdo con que hay que terminar con los hechos de corrupción, pero el cierre y corte de cuajo de los recursos provinciales no. Se ha paralizado la obra pública, por ejemplo, eso no es un número, es una familia que queda sin recursos”, aseguró Paillér, y, finalizando, apuntó: “Se necesita un cambio, la gente votó ese cambio, pero ese cambio no es que haga a su propio capricho lo que quiere. Él fue elegido como presidente, ha confundió autoridad con autoritarismo, se maneja así, su palabra es la única que vale y no permite que nadie pueda disentir”.