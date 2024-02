A fines de enero el presidente Javier Milei echó al ahora exministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, por supuestas filtraciones de información a la prensa. La medida se oficializó en febrero, tras dos semanas de que el Presidente decidiera su salida el pasado 25 de enero. Se anunció, asimismo, que el área, que absorbió a Transporte, pasaría a manos del ministro de Economía, Luis Caputo.

Desde entonces, las provincias no tienen interlocutor, advirtió – en El Acople –el presidente de Sociedad Anónima de Transporte Automotor (SAETA), Claudio Mohr. Situación, que, agregó, significa no saber cuál es el destino, “no hay comunicación y no llegan los fondos”, subrayó.

“Cae la ley Ómnibus y a las 48 horas después sale un comunicado de la Secretaría de Prensa del Ministerio de Economía, ministerio que no tiene a su cargo el transporte formalmente hasta este momento porque sigue dependiendo del Ministerio de Infraestructura de la Nación, y sigue habiendo un ministro que, en los medios fue desplazado, pero sigue en funciones y firmando documentación hasta antes de ayer”, reveló.

La quita de subsidios y la eliminación del Fondo Compensador del interior en materia de transporte, no solo fueron cuestionadas por “intempestivas, sorpresivas y caprichosas”, por el titular de SAETA, sino que alimentó la teoría de una venganza de Javier Milei por el fracaso de la ley Ómnibus en el Congreso.

De esos fondos, el presidente de SAETA contó que representan el 15% de los ingresos, por cual indicó que es inexorable un incremento en la tarifa, más allá del próximo 4 de marzo de $490, pese a estudiar los movimientos de costos y la estructura de los ingresos, concluyó Claudio Mohr.