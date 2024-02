Virginia Cornejo trabajará con Bullrich y promete reforzar los controles en la frontera

Por Aries, la diputada nacional MC, Virginia Cornejo, confirmó el ofrecimiento en la cartera nacional que conduce Patricia Bullrich y brindó detalles sobre la reciente reunión que mantuvo con funcionarios nacionales y productores agropecuarios.

La exlegisladora indicó que fue convocada por los productores rurales a fin de oficiar como intermediaria con el gobierno y producto de esa gestión vinieron los equipos del Ministerio a relevar la realidad fronteriza y conocer los equipos con los que la provincia cuenta “para recupera la seguridad”. Aguas Blancas fue la primera.

“Queremos ir hacia nuevas técnicas porque el control es realmente deficitario, por ejemplo en Orán y el Norte no se los ha mantenido porque no hay estabilizar de corriente para los controles digitales”, apuntó Cornejo, prometiendo más presencia en las fronteras, “este relevamiento llevará a buscar soluciones, no solo para quienes trabajan en el sector agropecuario, sino para todos los salteños”, agregó.

Finalmente se refirió a su designación en el ministerio que conduce Patricia Bullrich, “nunca dejé de trabajar con ella, es verdad que me convocó, pero no tengo cargo, por ahora estoy colaborando”, terminó.