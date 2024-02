Nación autorizó obras para mejorar el servicio de energía eléctrica en Salta

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) autorizó la solicitud de Ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica solicitado por la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste Argentino Sociedad Anónima (TRANSNOA S.A.), a requerimiento de la Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta Sociedad Anónima (EDESA S.A.).

Lo hizo a través de la Resolución Sintetizada N° 113/2024 publicada este miércoles en el Boletín Oficial de la Nación.

“Consistente en la construcción de la Estación Transformadora (ET) Macacha Güemes compuesta por UN (1) campo de línea de 132 kV, simple barra de 132 kV, DOS (2) campos de transformación de 132 kV, DOS (2) transformadores 132/33/13,2 kV 30MVA; en el nivel de 33 kV, se construirán DOS (2) celdas de transformador, doble barra, UNA (1) celda de acoplamiento de barras, y OCHO (8) salidas; y en el nivel de 13,2 kV, se construirán DOS (2) celdas de transformador, doble barra de 13,2 kV, UNA (1) celda de acoplamiento y OCHO (8) salidas; la nueva Línea de Alta Tensión (LAT) 132 kV Macacha Güemes – Güemes y UN (1) campo de Línea de 132kV en la ET Güemes, en la Provincia de Salta”, detalló el documento.

En el mismo, indicó que EDESA debe dar cumplimiento a los requerimientos técnicos efectuados por TRANSNOA S.A. y CAMMESA en el marco de sus respectivos informes técnicos.

En tanto, a TRANSNOA S.A. instruyó que, “en el marco de su Sistema de Gestión Ambiental (SGA), deberá incorporar en el primer informe de Avance que represente luego de finalizadas las obras, la Auditoría Ambiental de Cierre de las mismas y ajustar el Programa de Monitoreo a fin de asegurar la realización de mediciones de los Campos Electromagnéticos (CEM) que permitan verificar el cumplimiento de los estándares fijados por la Resolución de la Ex SECRETARÍA DE ENERGÍA (Ex SE) Nº 77 de fecha 12 de marzo de 1998 en el perímetro de la nueva ET Macacha Güemes 132/33/13,2 kV y la ET Güemes, y sobre la nueva LAT de 132 kV que vinculará la nueva ET Macacha Güemes con la ET Güemes existente”.