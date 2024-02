El senador de Unión por la Patria (UxP) Marcelo Lewandowski aseguró este domingo en declaraciones radiales, que el presidente Javier Milei "se encamina para gobernar por decreto" y advirtió que el oficialismo busca "trabar las sesiones" para el debate del DNU 70/2023 en el Senado porque "no tiene los votos" que permitan su aprobación", expresó.

Tras el fracaso del Gobierno para lograr aprobar la ley ómnibus en particular en Diputados, la oposición reclama que se trate el mega decreto de Milei en el Senado. Insisten en la conformación de la comisión bicameral del DNU y aseguraron que la no prórroga de las sesiones extraordinarias son un signo claro de que el oficialismo "no quiere" debatir la norma en el Congreso.

DNU de Javier Milei: la oposición dice que el Gobierno no tiene los votos para aprobarlo en el Senado

"Claramente no hay voluntad de tratar el DNU al no extenderse las sesiones extraordinarias del Ejecutivo. Se encaminan a gobernar por decreto", criticó el senador por Santa Fe, Marcelo Lewandowski, en diálogo con Radio Splendid hoy.

De este modo, Lewandowski se sumó a los pedidos de otros colegas de bancada, al referirse a la tercera solicitud que presentó el bloque de UP en la Cámara alta para que se pronuncie sobre el decreto, que contempla más de 300 artículos, presentado por el Gobierno nacional el 20 de diciembre pasado y que entró en vigencia el 29 de ese mes.



"La estrategia del Gobierno es que el DNU siga corriendo porque en el Senado no tiene los votos para aprobarlo", aseguró Lewandowski y añadió que el oficialismo busca "una salida de trabar las sesiones" para que la medida "siga corriendo como tal y se gobierne de esta manera", explicó.

Por otra parte, el legislador santafesino descartó que el Senado pueda tratar el DNU esta semana porque "lo único que puso en el orden del día" la presidenta de esa Cámara y vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, fue "una cuestión formal de elección de autoridades".

"Al no extenderse las sesiones extraordinarias, tenemos que esperar después del 1 de marzo", expresó el senador de UP hoy. es que a partir de esa fecha, UP necesita reunir "más de 36 senadores para sesionar", argumentó Lewandowski.

Sin embargo, comentó que aún "ni siquiera se ha convocado a la comisión bicameral" que tiene que darle tratamiento al DNU y tampoco fueron nombrados los diputados que deberían integrarla.

Ámbito Financiero