En medio del juicio a José Alperovich, el exsenador y exgobernador tucumano acusado de haber abusado sexualmente de su sobrina, declaró la abuela de la denunciante y confirmó los ataques. “Cambió muchísimo. Estaba psicológicamente intranquila”, expresó.

Ana María N. es una testigo clave del caso ya que la víctima vivió con ella mientras ocurrían las presuntas agresiones sexuales. “Al otro día que ella dejó de trabajar fue a buscarme y me dijo que se había ido. Me contó que la había abusado sexualmente. Yo no lo podía creer. Mi marido era como un padre para él. No podía creer que hubiera hecho eso”, detalló.

En su declaración, la mujer aseguró que cada vez la veía más delgada a su nieta, que pasaba mucho tiempo en el trabajo y que de un día para el otro dejó de ir y le contó todo.

La audiencia transcurrió en CABA y no estaban presentes ni el imputado ni la denunciante, sino que seguían todo el debate por zoom. En la primera, realizada el 5 de febrero, el exgobernador tucumano llegó al recinto acompañado por sus cuatro hijos, aseguró que iba a declarar.

Comenzada la audiencia solo se limitó a decir: “Con todo el respeto que le tengo al Poder Judicial porque me ajusto a la Justicia y quiero la verdad, le pido que preste atención a las pruebas”.

Alperovich es juzgado por seis casos de violencia sexual agravada por acceso carnal, y por haber cometido al menos tres hechos de abuso sexual, dos de ellos en grado de tentativa. Esto surge de la investigación judicial que se inició en 2019, cuando la joven decidió hacer la denuncia.

“Denunciar fue liberarme. Hoy celebro y reconozco en ese difícil proceso el bienestar y la mejoría que cada día experimento y me confirman que callar no es para mí nunca más una opción de vida”, expresó la chica que hoy tiene 33 años, en un comunicado.