"Es fundamental entender que la responsabilidad recae tanto en quienes usan el preservativo como en aquellos/as que permiten la penetración sin este método de barrera", declaró en Aries la Dra. Laura Menacho. Según lo explicó, se debe educar sobre las diferentes formas de disfrutar de la intimidad sin necesariamente recurrir a la penetración.

La ginecóloga enfatizó que el uso del preservativo no se limita a los jóvenes, como a menudo se piensa, sino que durante toda la vida sexual. “Yo veo muchos adultos que tienen mucha resistencia y esto también es una cuestión de educación, son más las mujeres grandes que no quieren usarlo, que las mujeres más jóvenes. Algunas vienen con la pareja al consultorio y ahí hablamos del uso. La lupa se pone sobre los más jóvenes, pero no es solo ahí”, recalcó la profesional.

Menacho destacó que la disponibilidad y accesibilidad del preservativo también son aspectos clave a considerar a la hora de establecer la relación sexual, mientras que otras formas de anticoncepción requieren receta médica, o un tratamiento de largo plazo. “Las mujeres y personas con vulva, necesitamos receta, pastillas o implantes, pero el preservativo se vende hasta en los supermercados”, alegó.

Además, la experta replanteó la necesidad de una educación integral sobre el buen uso del preservativo. "Es esencial saber cómo guardarlo, ponerlo y quitarlo correctamente, así como prevenir para que quede dentro de la vagina".

Finalmente aseguró que hoy se transita un momento diferente de la historia, donde los hombres adultos deben usarlo, las mujeres poner límites y dejar de colocar la lupa exclusivamente en los adolescentes. “Hay quienes dicen que se siente diferente al usarlo porque aprieta, pero a ellos les digo, por ejemplo un HIV aprieta más, la probabilidad de embarazo no deseado aprieta más, entonces hay que correr la construcción cultural de decir que se pierde la sensibilidad y fomentar también el cuidado dentro de las parejas”, terminó.