El hostil recibimiento que propone una exfigura del PSG para Lionel Messi

La posible vuelta de la Pulga a la capital francesa, lugar que supo ser su casa durante dos temporadas al defender los colores del Paris Saint Germain no fue bien recibida por el ex futbolista del conjunto galopa. El ex deportista, dejó unas punzantes declaraciones al ser consultado al respecto en su programa de entrevistas Rothen s’enflamme, en RMC.

“Como parisino y francés, ¿verle de nuevo aquí actuando con Argentina? Chicos, si hay alguna manera de rebatir el hecho de que Messi lleva dos años riéndose en nuestras caras, silbarlo. No digo que haya que ser violento, pero sílbenlo cuando esté en el campo para mostrarle que estamos muy descontentos con la imagen que ha dado por el PSG, París y Francia”, dijo el ex centrocampista de Les Bleus.



Además de Argentina y el local Francia, los otros clasificados hasta el momento para disputar el torneo que se celebrará a mediados de año son Estados Unidos, República Dominicana, España, Israel, Ucrania, Egipto, Marruecos, Mali, Nueva Zelanda y Paraguay.

“Antes me parecía una buena idea: para la imagen de los Juegos Olímpicos, sería fantástico, de la nada, que Messi viniera a mejorar el fútbol. Y no tengo nada en contra de su imagen, por todo lo que ha hecho por el fútbol”, comentó Rothen sobre este tema. Aunque luego, añadió: “Por otra parte, una vez que se respeta al jugador, al hombre y su carrera, no se puede tener una memoria corta. Y tengo la impresión de que algunos ya la tienen”.

Durante su paso por PSG el argentino levantó tres títulos (dos Ligue 1 y una Supercopa de Francia), pero no pudo prevalecer en el ámbito internacional. En su primer año fue eliminado en octavos de final de la Champions League por Real Madrid y en la temporada siguiente quedó fuera de competencia en la misma instancia al caer contra el Bayern Munich. En total disputó 75 partidos, en los que aportó 32 goles y brindó 35 asistencias.

“Ha estado disparando desde que se fue: al PSG, a Francia, a París. Que sería un desastre vivir en París, que no habría sido recibido como debía... Pero en absoluto: le pusieron por encima de la Torre Eiffel, igual que a Neymar. Y creo que todos los franceses se hicieron respetar cuando llegó. A cambio, esperas que el respeto sea recíproco. Y ése nunca ha sido el caso”, remarcó el ex Mónaco, Glasgow Rangers de Escocia, Ankaragücü de Turquía y SC Bastia.

Para cerrar su análisis, esbozó: “Cuando pudo tomarse días libres, lo hizo siempre, pero nunca aprovechó París. Sus actuaciones nunca estuvieron a la altura de las expectativas. Fichó por el PSG para brillar en el Mundial, y lo entendimos. Oímos después de ganar el Mundial que los franceses no le habían festejado como era debido... Pero ganó a la selección francesa en la final, así que no debería haber esperado que le extendieran la alfombra roja”.