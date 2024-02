Este miércoles se conocerá los datos de la inflación de enero, consultoras estiman entre el 19% y 22%

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer el dato de inflación de enero este miércoles 14 de febrero y, tras el salto que llevó ese índice al 25,5% en diciembbre, impulsado principalmente por la devaluación del 54%, las previsiones para enero indican que el Índice de Precio al Consumidor (IPC) se ubicaría en torno al 20%.

Algunas consultoras estiman que el dato estará entre el 19% y el 20%, mientras que otras lo ubican en el rango de entre el 20% y 22%. La coincidencia que se encuentra en todos los casos es en señalar que seguirá alta, pero algo atenuada respecto del dato de diciembre.

La consultora C&T, de Camilo Tiscornia y María Castiglioni, proyectó para el primer mes de este año una suba de precios del 19,6% y señalaron que se observa una "desaceleración que empezó la última semana de diciembre y se mantuvo a lo largo del mes de enero". A su vez, señalaron que en doce meses el aumento fue de 242,2%, marcando una fuerte suba en línea con lo esperado.

En una línea similar, desde la Fundación Libertad y Progreso, de Aldo Abram, vaticinaron que el IPC se ubicará en 19,4%.

En tanto, en Eco Go, liderada por Marina Dal Poggetto, esperan que la inflación del mes pasado que revelará el INDEC se posicione en torno al 21,2%. "Vemos una desaceleración de precios respecto de diciembre. La demanda no está convalidando precios y hay algunos productos que bajaron en enero. Se ve, por ejemplo, muchas empresas que, si bien no quieren bajar el precio pleno, empiezan a hacer promociones para enfrentar la caída de la demanda", explica a Ámbito el economista y director de la consultora, Sebastián Menescaldi.

Ámbito.