Crisis en el transporte público: no descartan la quiebra, merma de recorridos y despidos

Luego de la medida del Gobierno Nacional de retirar los fondos destinados para el transporte público del interior, la FATAP advierte del riesgo en la continuidad del servicio. “Si la UTA no dice de donde van a salir los fondos no vamos a pagar y el transporte se va parar”, dijo por Aries, su presidente, Gerardo Ingaramo.

“Si el 1 de marzo que arrancan las clases no tenemos un número que corresponda para que funcione el servicio con tarifas o subsidios, vamos a presentar el proceso preventivo de crisis, bajar las frecuencias y despidos de personal”, lamentó el titular.

Según lo informó la medida contradice las promesas realizadas en diciembre por el secretario de Transporte de la Nación, dejando a seis ciudades totalmente paralizadas.

"Es una decisión inentendible", cuestionó. “Estos fondos estaban prometidos, así como la continuidad para el pago de salarios y el funcionamiento del transporte en todo el interior del país. No podemos quedarnos callados ante esta situación".

La eliminación del Fondo Compensador, “saca de un plumazo más de once mil millones de pesos mensuales. "Yo creo que los gobernadores y los intendentes deberían interponer un recurso, porque perjudica directamente al trabajador que se levanta cada mañana y va tener que pagar un boleto carísimo”, instó Ingaramo.

La situación se agrava con el inicio de las negociaciones paritarias entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresariales, donde la falta de fondos impactará directamente sobre los aumento salariales para los más de 34.000 trabajadores del interior del país. "Si no tenemos claridad sobre el origen de los fondos, no vamos a pagar", aseguró. "Ahora estamos en conciliación obligatoria, pero si en 15 días no se resuelve esta situación, el transporte se paralizará", terminó.