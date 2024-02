En su intervención durante el debate de la Ley Bases, el diputado nacional por Salta Pablo Outes pidió al Presidente Milei “convocar a los gobernadores y a las fuerzas políticas a una mesa de concertación”.

“La intolerancia a las diferencias políticas, el apriete a los gobernadores que hemos venido teniendo, la búsqueda de sometimiento de las provincias en función del ahogo financiero para tener acuerdos políticos, no son buenos síntomas de una Argentina que quiere dejar atrás una etapa de postergación y mirar hacia un crecimiento sostenido”, expresó.

Outes criticó que el federalismo ansiado por las provincias “nunca pasa a hechos concretos”, advirtiendo que en Salta las obras en ejecución y las que se proyectaban en rutas y desarrollo de energía “desaparecieron”.

“No saben lo que es ustedes no poder producir porque la energía vale el doble de lo que vale en Provincia de Buenos Aires o en Capital Federal. No tenemos gas y vale el doble. Las provincias no tienen rutas para sacar su producción al mar, los puertos han quedado encerrados con dos o tres provincias. ¿Qué país quieren tener a futuro?”, cuestionó respondiendo a las críticas de legisladores de la Capital.

Y aseveró: “No es posible que este Congreso sea indiferente con las provincias del interior, se volvió moneda común solo pensar en Capital. El Estado se va a generar sobre la base de provincias que hayan eliminado la inequidad y sobre legisladores que piensen en país, en federalismo y en Nación”.

Finalmente, Outes adelantó que desde el bloque Innovación Federal apoyarán “en los elementos que creemos correspondientes y en los que no, no lo haremos”.