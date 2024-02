La Cámara de la Construcción en "estado de emergencia" ante la parálisis de la obra pública

El Consejo Federal de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) declaró el "Estado de Emergencia" en todo el país y advirtió por el futuro de 1.400 empresas y 200 mil empleos a raíz de la "parálisis generalizada de la obra pública" por parte del gobierno de Javier Milei.

Así lo determinó tras una reunión extraordinaria, llevada adelante este jueves. Mediante un comunicado, posterior a la jornada, desde la entidad señalaron que, de persistir la grave situación actual, habrá "efectos irreversibles sobre el sector en particular y la economía en general" por lo que le reclamaron "a las autoridades nacionales y provinciales una solución en brevísimo plazo".

"No puede dilapidarse un capital humano formado a lo largo de décadas ni el capital, estructura y conocimiento acumulado en las empresas, prolongando aún más una crisis que lleva meses. Este estado imperante llevará a muchas empresas a situaciones de quebranto, probablemente definitivas, con las consecuencias económicas y sociales que ello implica", remarcó el escrito.

Según detalló, CAMARCO representa a empresas que generan más de 500.000 puestos de trabajo, en forma directa, con "un gran efecto multiplicador sobre el empleo y la actividad económica general de más de 140 sectores productivos, de gran relevancia en todo el territorio nacional".

En este marco, advirtieron que, dada la determinación del Gobierno Nacional, que asumió el pasado 10 de diciembre, "en todo el país, el peligro de despidos masivos, de reducción a la mitad o menos de las plantillas de personal, la quiebra de un sinnúmero de empresas constructoras y sus proveedores es inminente". "El sector no puede soportar más que unas pocas semanas en estas condiciones, remarcó.

"Por ello, el Consejo Federal de la Cámara Argentina de la Construcción declaró el Estado de Emergencia en todo el país e instruyó a las autoridades de la Institución a nivel nacional y de las distintas delegaciones a adoptar las medidas que estimen necesarias", concluyó el escrito, enfatizando en que, ésta, "se trata de la única alternativa para impedir la destrucción del entramado productivo del sector y más de 200.000 despidos".

Con este llamamiento a las autoridades nacionales y provinciales al diálogo, con el Ministerio de Economía, que absorbió a Infraestructura, hoy transformada en Secretaría tras la salida de Guillermo Ferraro, como encargado del sector, tienen el objetivo de "superar esta drástica situación y reactivar la obra pública en Argentina", paralizada tras el arribo del libertario a la Casa Rosada.

Cabe recordar que, días después de la asunción de Javier Milei, el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, anunció la cancelación de licitaciones de obra pública cuyo desarrollo no haya comenzado. "El Estado nacional no va a licitar más obra pública nueva y va a cancelar las aprobadas cuyo desarrollo no haya comenzado", dijo.

Sin embargo, desde la Cámara Argentina de la Construcción, además de criticar la medida, denunciaron la existencia de "cerca de 3.500 proyectos inconclusos en todo el país, que ponen en riesgo la actividad de las 1.400 empresas asociadas" a la entidad.

"Una crisis como esta es inédita"

Hace algunos días, el presidente de la entidad, Gustavo Weiss, señaló, en diálogo con Noticias Argentina, que “una crisis como esta es inédita". "Hemos pasado períodos de paralización pero esta crisis nos impacta con muchas obras en ejecución, con empresas con mucha carga, mucha deuda. En 2001 las empresas tenían pocos contratos, entonces se pudo capear”, enfatizó.

Aunque remarcó que el problema es de difícil solución. “Si estuviese la plata sería fácil. Pero hay que ver si la solución alcanza para un 10% de las obras en ejecución o a un 70%. Ya sabemos que para el 100% no va a estar. Pero sí sabemos que la solución no está en el corto plazo. Sin ninguna duda las obras van a seguir paradas en el largo plazo”, agregó.

