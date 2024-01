“El disfrute en la pareja no se logra solo en la cama, sino que hay tener encuentros a la hora que sea. Para tener buen sexo, hay que hacer el amor durante el día”, recomendó en “De Esto Sí se habla” por Aries, la sexóloga y ginecóloga Mónica Gelsi.

Según la profesional, es importante “tener mimos de ternura que hagan que el otro se sienta valorado, querido”. “No solamente tener encuentros sexuales con la pareja, sino el beso cotidiano a la mañana, la caricia, suman al erotismo”, insistió.

Sin importar la edad, la lencería y los hábitos saludables en la alimentación son factores que ayudan a mantener encendida la llama de la pasión, indicó.

Suelen haber esos momentos en que no hay atracción y por ello, la Dra. Gelsi, invitó a las parejas a hablarlo, a ser abiertos en el diálogo.

“Uno puede no tener ganas de sexo y los momentos de diálogo pueden servir para mejorar la relación. Decir qué es lo uno necesita, que me gusta, que no me gusta, que me gustaría, hay que hablar también de las fantasías, de las cosas pendientes que hay”, concluyó la sexóloga en Aries.