Bermúdez: “Están jugando con mucha fuerza a favor de la inflación para licuar salarios”

Ismael Bermudez. Periodista, analista económico. Desde 1984 conduce el suplemento y sección económica del Diario Clarín, colaborador de la revista Noticias, Caras y Caretas.

¿Cuál es tu balance económico de este periodo de tiempo con Javier Milei al frente del país?

Es un balance donde se ha producido un deterioro adicional en los ingresos de la población como resultado de una fuerte devaluación, que benefició, lógicamente, a sectores financieros que vieron subir el precio de los bonos y títulos, también a sectores exportadores. El grueso de la población, me refiero a asalariados, jubilados y pensionados, clase media, es totalmente perdedora.

Hemos tenido una inflación del 25,5% en diciembre. En enero se calcula algo similar, en febrero, siendo generosos, supongamos un 20%, haces la suma acumulada y da cerca del 80%. No creo que nadie de la mayoría de la población no haya tenido ajustes favorables similares a esa cifra; entonces, hay un deterioro del nivel de vida que se va a manifestar en un crecimiento brutal de la pobreza en solo tres meses. Se estima que, solamente en el primer trimestre de este año, los niveles de pobreza van a rondar entre los 50 y 55%.

Entrevistamos al viceministro de Economía de Guzmán y él utilizó la frase ‘una macroeconomía cruel’. Yo conjeturo que la crueldad es intrínseca al modelo económico, porque buscan reducir la inflación a partir de bajar el consumo; es decir, que haya una estanflación. Ésta sería la esencia del plan económico del Gobierno.

No creo que este sea un plan antiinflacionario, es inflacionario. Siempre dicen “con esto vamos a bajar la inflación”, se lo escuche a Alberto Fernández, Macri, Cristina de Kirchner, y hemos tenido mayor inflación. No veo que haya elementos como para poder darle un crédito al actual Gobierno de que vaya a bajar la inflación.

Sería un mal crédito porque vos podes bajar la inflación pero matando a todo el mundo.

No, necesariamente. Tenemos que ver toda la estructura económica Argentina para poder sacar una conclusión. Sergio Massa devaluó la moneda y la inflación de esos tres meses la devoró. Viene Milei y dice: ‘bueno, ahora yo voy a devaluar un 50%’ y ‘más adelante voy a bajar la inflación’. Esa pérdida del peso argentino, si uno observa lo que ocurre con la inflación en los próximos meses, la inflación se lo va a devorar. Hay muchísimos informes de consultoras privadas, incluso a fines al Gobierno, que expresan que en marzo podría haber una nueva devaluación. Si esto se da, se realimenta la inflación en los siguiente meses. Por ese motivo, Milei dice que va a bajar la inflación en 18 meses. Las proyecciones de las consultoras privadas están dando un promedio del 200%.

Hay que prestarle atención a la inflación interanual que de febrero a octubre es de 350%.

Esto refuerza lo que digo. Yo no le doy ningún crédito de que esto es un plan anti inflacionario.

¿Qué imaginas vos que piensan cuando toman estas medidas?

El Gobierno está equivocado desde el punto de vista del diagnóstico y de las medidas que toma. El resultado es que hay una caída histórica de las jubilaciones. En tres meses van a caer un 36%, porque en marzo recién van a tener un aumento. Yo analizo las contradicciones de la política económica e infiero que no estamos frente a un plan antiinflacionario. Todo lo contrario, están jugando con mucha fuerza a favor de la inflación para licuar salarios y jubilaciones.

En la cabeza de ellos para producir una caída de la inflación en el futuro y cerrar el déficit fiscal hoy, licuan todo. Consideran que, como no hay dinero, la gente no va a poder consumir y más tarde caerá la inflación.

Puede caer el consumo interno y quizás aumenta la demanda externa o habrá más oferta para poder exportar.

Sturzenegger utilizó una frase en la que decía que el aumento de las tarifas no iba a ser inflacionario porque la gente iba a tener menos dinero. Como tenía que pagar mayores tarifas entonces iba a consumir menos, esa idea del equilibrio, ¿la recordás?

Sí y vimos los fracasos de Sturzenegger con Cavallo y Patricia Bullrich. Antes de que se produzca esto que comentas, que la gente consuma menos y por lo tanto baje la inflación, no me gusta la palabra que voy a decir, pero es probable que estalle el plan económico. Ellos defienden ciertos intereses. Embellecen la defensa de esos intereses poniendo el rótulo de plan antiinflacionario, nos venden espejitos de colores.

Claudio Mardones: El dictamen de la ley ómnibus buscó sintetizar una discusión, que se inició mucho peor, sobre la fórmula jubilatoria. Este tema parecía que iba a dividir aguas, el Gobierno cedió un poco, pero el bolsillo de los jubilados está en una situación cada vez peor. ¿Qué debería hacer el Congreso, en este contexto, para revertir esta situación?

Es necesario un aumento sobre los haberes de enero equivalente a la inflación del mes anterior, de tal manera que no haya ningún tipo de pérdida nueva de poder adquisitivo y que no empiece a regir en abril como propone el Gobierno. Debería haber un ajuste que compense esa inflación, por lo tanto, ya tendría que arrancar con un aumento del 25,5% en enero y luego febrero con la de enero y así sucesivamente. ¿Por qué demorar tres meses? La demora de tres meses implica una pérdida brutal.

Estamos hablando de jubilaciones que en los últimos 6 años perdieron como en la guerra, tanto los que cobraron con bonos como los que no. Sin bonos, la pérdida fue del 55%, y si le agrego la de este trimestre es prácticamente para el suicidio. Esto significa que hay gente que hoy debería estar cobrando más de 300 mil o 500 mil pesos más, eso es lo que se devoraron.

Ahora, el ajuste por inflación no resuelve este problema porque, por ejemplo, si un jubilado perdió el 55% y a partir de ahora le dan el ajuste por inflación, esa pérdida queda de por vida, porque no hay recuperación de lo perdido.

Otra cosa más, ¿por qué solamente por inflación? Si la economía crece y los salarios también, ¿por qué los jubilados no podrían recibir un adicional en relación al crecimiento de los salarios o la economía? Hubo pérdida con Macri, Alberto Fernández y pérdida en este primer trimestre de Javier Milei.

El bono de 55 mil pesos, que ahora también se mantiene sin ajuste para febrero, se debería ajustar por inflación. Si no se lo integra a los haberes tampoco se calcula para el aguinaldo y ahí están perdiendo el 8,33% en un año, solo por no incorporar el bono al aguinaldo.

Además, como resultado de que los haberes mínimos recibieron el bono y el resto no, se acható la pirámide previsional. Antes, quizás entre el haber máximo y el mínimo la relación era de 7 a 1, ahora es de 4 a 1. Esta situación genera que lleguen a los tribunales de la seguridad social nuevos juicios cuestionando este achatamiento porque si uno se jubiló con una proporción mayor, no puede ocurrir que en el curso de los años me hayan bajado esa proporción a 4 a 1.

El Gobierno prorrogó el presupuesto para 2023 y hay una partida para el pago de sentencias a los jubilados. Al mantenerse esta partida con una inflación del 200%, eso significa que en principio que en 2024 se van a pagar menos sentencias que en el año pasado. Hay 250 mil juicios y 80 mil sentencias firmes, la ley dice que hay que pagarlo dentro de los 120 días, cosa que no se cumplió. ¿Vamos a seguir condenando a los jubilados que hicieron juicio, que tienen sentencias favorables, que no les pagan en tiempo y forma? Esta es la acumulación de problemas que tiene el sistema previsional.

