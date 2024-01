Ley Ómnibus: Aseguran que los diputados salteños que “no representan un partido político” discutirán cada artículo

Este miércoles, la Ley “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” recibió dictamen para ser tratada en el recinto de la Cámara de Diputados el próximo martes.

Previo a ello, en Salta, los ministros se reunieron con algunos legisladores nacionales para exponer los beneficios y perjuicios de la norma, a cada área de la provincia.

“Hay una cantidad de artículos y de decisiones en términos generales, no sólo en la ley ómnibus sino también en el DNU, que nos ponen en una situación de mucha incertidumbre porque no hay definición, y las certidumbres que tenemos no son buenas”, expresó en “Hablemos de Política”, por Aries, el coordinador de Enlace y Relaciones Políticas, Sergio Camacho.

En este sentido, el funcionario señaló que la provincia se ve doblemente perjudicada, no solo con las transferencias automáticas o la coparticipación, sino por la incertidumbre sobre la continuidad o no de las llamadas transferencias no automáticas, refiriendo a programas nacionales como Incluir Salud o el Incentivo Docente.

“Es muy importante para la provincia porque al 19 de enero hablamos de un 8,7% de baja en las transferencias automáticas, que son propiamente la coparticipación. Pero también estas transferencias no automáticas terminan significando, en caso de que ninguna se concrete, 47.000 millones para la provincia”, detalló.

Volviendo al debate legislativo, Camacho se mostró de acuerdo en “dar los instrumentos al nuevo presidente” pero llamó a “defender los intereses de los salteños”.

“Tenemos siete diputados, tres –Orozco, Zapata y Moreno- comulgan absolutamente con esta gestión de gobierno; Emiliano Estrada que sigue en la posición en la que ya venía; y los otros tres diputados –Outes, Vega y Calletti- que no tienen por objetivo someterse a las decisiones de un partido político sino a la necesidad de los salteños”, expresó y aseguró “nuestros diputados discutirán palmo a palmo cada artículo”.