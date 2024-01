Abrazo simbólico al Conicet en Salta: Despidos, recortes en los contratos y en el financiamiento

En Rivadavia 941, lugar donde se ubica el Centro Científico Tecnológico Salta-Jujuy, se realizó un “abrazo simbólico” por investigadores y docentes de la Universidad Nacional de Salta, en adhesión al paro general de la Confederación General del Trabajo (CGT).

En diálogo con Aries, el director del Centro Científico Tecnológico Salta-Jujuy (CCT), Raúl Becchio explicó las razones de la actividad y apuntó a las políticas del Gobierno Nacional de Javier Milei, el DNU 70/23 y la Ley Bases, que obtuvo dictamen en Diputados en la madrugada de hoy.

“Nos sumamos como un colectivo de Ciencia y Técnica, estamos juntos coordinando con ADIUNSa, no solo por el Conicet en sí mismo sino reaccionando a las medidas que se vienen tomando y las que se tomarán”, manifestó.

Según advirtió Becchio, muchas de las decisiones del Gobierno Nacional de Javier Milei impactan sobre el Conicet, fundamentalmente los 50 despidos a nivel país, como la reducción del plazo de los contratos al 31 de marzo y la falta de financiamiento.

“Esto está manteniendo en vilo a mucha gente trabajadora”, enfatizó.

En esa línea, remarcó que “en el Conicet no sobra nadie” afirmando que las personas que fueron desvinculadas son profesionales y se encargaban de tareas administrativas. “Conicet no solo no sobra nadie sino en ninguno de los estamentos que hay, que son los becarios, investigadores, técnicos y administrativos”, agregó.

Sobre la situación en particular del Centro Científico Tecnológico Salta-Jujuy, su director indicó que hubo un despido y están en observación 24 personas más con un contrato hasta el 31 de marzo y desde el punto de vista del financiamiento “se ha mermado en su capacidad fuertemente”, subrayó.

Raúl Becchio se detuvo en la importancia del Conicet en Salta y Jujuy, ponderando “el impacto territorial” y el trabajo mancomunado con el sector productivo y los organismos provinciales de ciencia y técnica.

Por el contexto actual, advirtió que ante la falta de fondos se suspendieron investigaciones.

“Muchos de los proyectos que nosotros desarrollamos van hacia el buen vivir de la sociedad por lo que demostrar esto, no es solo en defensa del Conicet sino en defensa del propio Estado y en parte también a la soberanía con respecto a la generación de conocimiento”, reflexionó en Aries el Director del Centro Científico Tecnológico Salta-Jujuy.