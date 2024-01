En estas vacaciones, Explora Salta ofrece propuestas interactivas para toda la familia

El Complejo Museológico y Cultural Explora Salta ofrece en estas vacaciones una serie de propuestas interesantes para disfrutar, tanto para salteños como turistas.

Hasta el 25 de febrero, los museos de la provincia con entrada libre y gratuita, de martes a domingos, de 10 a 19 horas.

En comunicación con Aries, la directora de Explora Salta, Isabel Zacca detalló las propuestas de Casa Leguizamón y Casa Arias Rengel en el corazón de la Ciudad de Salta.

“Es una muestra muy interesante en el sentido que implementa tecnología, la pantalla interactiva, el audiovisual y otras cosas con un montaje y estética muy linda”, manifestó en referencia a Casa Leguizamón ubicada en Florida 20.

“Siempre va a depender cuánto quiera jugar en el espacio”, indicó., añadiendo que se pueden tomar fotografías, escuchar música, relatos, entre otras actividades.

“Se trata de meternos en las historias, de tomar parte”, resaltó. “Nadie me indica qué hacer, me pueden ayudar, pero la idea es que me manejo en espacio según mis intereses”, añadió.

También invitó al espacio Exploratorio Infantil para los peques de la casa.

Por otro lado, del Museo Casa Arias Rengel, ubicado en Florida 20, subrayó la “posibilidad de compartir en familia la muestra de cerámica “La Memoria del agua” de Pilar Mari”, en la planta baja. En tanto en la parte alta recomendó la muestra de fotoperiodismo de la Asociación Argentina de Reportes Gráficos, se trata de una selección de fotografías para recordar los hechos relevantes del mundo, el país y la provincia.

Finalmente, la directora de Explora Salta celebró la convocatoria y la respuesta de la gente.

“Este museo tiene todas las alternativas de venir y la propuesta es moverme de acuerdo a mis intereses, a qué me va gustando y en qué cosas me puedo detener. De eso se trata Explora Salta”, concluyó Isabel Zacca en Aries.