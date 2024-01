La Cámara PyME de Salta no marcha, pero apoya el paro

La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a una movilización para este miércoles en la Ciudad de Buenos Aires y el resto del país, en contra el Decreto de Necesidad y Urgencia que emitió el presidente Javier Milei que, entre otras cosas, plantea modificar las leyes laborales y en representación de las pequeñas y medianas empresas salteñas habló su tesorera, Miriam Guzmán.

“Las Pymes salteñas si no trabajan no comen, si no venden al otro día no tienen cómo seguir, porque es muy del día a día. Entonces muchos apoyan el paro de la CGT, pero no necesariamente estén presente en la movilización porque tienen que seguir trabajando”, aseguró por Aries la tesorera.

El gremio anunció que la medida de fuerza iniciará a las 12, mientras que la concentración está programada para las 19. A su vez, en ese horario dejará de funcionar el transporte público ya que sus trabajadores se sumarán al paro hasta la medianoche.

Finalmente Guzmán reconoció la pluralidad de voces respecto al paro y la adhesión. “Hay muchas Pymes que estarán en contra, porque tenemos un grupo muy variado como la sociedad misma”, terminó.