Moreno pidió a la oposición que “no pongan palos en la rueda”

Este lunes, Diputados retomaron el Plenario para debatir la “Ley Bases” del Gobierno Nacional. En su alocución el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, apuntó contra Javier Milei por sus reclamos a los legisladores para que el proyecto se discuta en el plenario de comisiones y no en "oscuros hoteles pagados por funcionarios".

En “Hablemos de Política”, por Aries, el Diputado Nacional por Salta Julio Moreno, se mostró de acuerdo con que las discusiones se deben dar en el recinto y consideró a las declaraciones “una locura”.

“Lo que yo veo que son reuniones que se están haciendo fundamentalmente los presidentes de bloques, en donde sí se están poniendo de acuerdo sobre determinadas modificaciones o algún tipo de arreglos que se puedan hacer para mejoras, el espíritu de la ley no se va a cambiar”, expresó.

Consultado sobre el balance político en el primer mes de gestión de Milei, Moreno pidió “que lo dejen hacer” y asegurando que el proyecto de Milei “no es una cosa improvisada” sino que “es un trabajo de muchísimo tiempo, especialistas y gente que contribuyó a diseñar o planificar esta ley”.

En coincidencia con declaraciones del propio Milei quien aseguró que de no aprobarse la Ley Ómnibus vendrá un ajuste peor, Moreno apuntó contra la oposición.

“Hay sectores que no reconocen o no se dieron cuenta que perdieron, entonces esos sectores sí tendrían que dar un paso a un costado y dejar que las nuevas medidas se implementen y empezar a tener un país distinto con posibilidades, oportunidades para todos, mayores inversiones, mayores fuentes de trabajo, mejores jornales, más gente que no trabaja en negro, mayor trabajo. Eso es lo que se viene pero por favor no pongan más palos en la rueda”, manifestó.