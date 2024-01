En diálogo con Hablemos de Política por Aries, Gustavo Barbarán analizó la política internacional del gobierno de Javier Milei, a un mes de asumir el mandato.

“La decisión de hacer gestos de alineamiento a Occidente era algo que se veía venir”, indició, al tiempo que consideró como positivos el viaje a la Antártida y la invitación al Papa Francisco.

“El viaje a la Antártida es un viaje muy importante porque la Argentina tiene presencia activa-pacífica en un sector antártico desde 1904 y por eso es que nosotros tenemos y sostenemos soberanía sobre ese sector. Es decir, la Antártida es tierra de nadie y la posesión pública y pacífica es un título perfecto para el dominio territorial en términos de derecho internacional”, expresó y señaló como un plus la compañía al director de la Organización Internacional de la Energía Atómica, el argentino Rafael Grossi, advirtiendo que “anda sonando como candidato a la Secretaría General de Naciones Unidas”.

En este sentido, Barbarán analizó que “más allá de cuáles sean sus verdaderas intenciones”, el viaje a la Antártida reafirmó a Argentina en su condición de país bicontinental. “Tiene una definición geopolítica importante porque repercute en los archipiélagos cuya soberanía reclamamos, Malvinas, Georgia Sandwich y los espacios marinos circundantes”, dijo.

Previo a visitar el Vaticano, la comitiva de Milei tiene previsto viajar a Israel, en medio del conflicto bélico con Hamas. Al respecto, Barbarán advirtió que “es un paso arriesgado donde hay que medir muy bien las consecuencias”, recordando declaraciones en plena campaña que hicieron públicas las intenciones de trasladar la Embajada a Jerusalén.

“Es todo un gesto que complica las relaciones con Medio Oriente. Como están las cosas, esperaría que se congele esa decisión, que se la debata mejor”, sin embargo reconoció que la presencia en Jerusalén adquiere otra significación: “también roza la cuestión religiosa. Jerusalén es una ciudad santa para las tres principales religiones monoteístas”.

Por otro lado, el analista de política internacional también se refirió a la relación de Argentina con China, destacando la importancia del apoyo en Asambleas General o el Comité de Descolonización a favor de la soberanía argentina sobre Malvinas y la cuestión económica.

“El tema de Taiwán es un tema muy delicado. No podemos nosotros decir vamos a restablecer relaciones con Taiwán, porque eso sí significaría un giro inesperado y torpe, insisto, en materia de política exterior. Porque en materia de política exterior no hay nada gratis, no hay nada gratis. Todo es negociación y a cambio de... Es decir, los chinos están perfectamente conscientes que nosotros necesitamos más a ellos que ellos a nosotros. Lo hemos visto en esta cuestión de los SWAP, en el último tramo del gobierno de Fernández”, expresó.