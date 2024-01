La lista de Epstein reflotó el nombre de Natacha Jaitt y la red de pedofilia en Argentina

Luego de que la Justicia de Estados Unidos empezara a liberar los expedientes relacionados con la investigación sobre Jeffrey Epstein, en Argentina volvió a resurgir la denuncia que había hecho la actriz en marzo de 2018, en referencia a la investigación de abusos sexuales de menores en el club de fútbol Atlético Independiente,

​Jaitt acusó en aquel momento durante el programa de televisión conducido por Mirtha Legrand La noche de Mirtha (El Trece)​ a periodistas, gente del espectáculo y políticos de ser abusadores de menores y escribió en Twitter «No me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca y ahogar en una bañera, no me voy a pegar ningún tiro, así que si eso pasa no, no fui. Guarden tuit".

Como si hubiera profetizado su muerte, el 23 de febrero de 2019 a los 41 años, fue hallada muerta en un salón de fiestas de Benavídez, partido de Tigre. El médico de la policía científica señaló que no presentaba signos de droga y la autopsia dispuso su muerte como una falla multiorgánica.

El fantasma de la red de pedofilia, que presuntamente había intentado desmantelar volvió a resurgir en redes sociales, ya que los usuarios no se olvidan de lo ocurrido, al estar implicados nombres de famosos. Le llaman la lista negra de Natacha Jaitt.

"Todos hablan de la lista de Epstein, del cual conozco 5 nombres, pero nadie habla la lista de Natacha Jaitt y de los pedófilos argentinos".

"Me encanta que se expongan todos los animales que formaron parte de una red de trata de menores y estemos todos indignados, pero no nos olvidemos de que acá también tenemos una lista negra y no hubo ninguna consecuencia. NUNCA nos olvidemos de Natacha Jaitt".

"Che ya que Epstein es tendencia, no olvidemos que a Natacha Jaitt la mataron por destapar ped0fili4 en clubes de futbol como Independiente, y en manos de personas de los medios como Marcelo Corazza y Marley".

"Estamos todos muy atentos a lo que pasa con la lista de Jeffrey Epstein, pero no nos podemos olvidar que acá también tenemos redes de pedofilia. Natacha Jaitt lo denunció y la silenciaron. ¿Lo peor? el “feminismo” la abandonó"

"Necesito que @YourAnonCentral ventile la lista de pedófilos y toda la información que recopiló Natacha Jaitt de la farándula argentina y por la cuál la asesinaron".

Fueron solo algunos de los post en X, antes Twitter que expresaron el enojo de la sociedad frente a este caso que aun tiene tela para cortar.