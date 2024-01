Un largo camino se ha transitado desde aquel 1 de enero de 1968 cuando Paulo VI propuso al mundo, saliendo de los límites de la Iglesia Católica, celebrar «El Día de la Paz» El planteo hecho a todos los hombres de buena voluntad fue que la celebración se repitiese “como presagio y como promesa, al principio del calendario que mide y describe el camino de la vida en el tiempo, de que sea la Paz con su justo y benéfico equilibrio la que domine el desarrollo de la historia futura”.

En este 2024, el Papa Franciso, acompañó sus deseos de paz con una profunda reflexión en torno de los notables progresos de las nuevas tecnologías de la información, especialmente en la esfera digital. “Presentan, dijo en su mensaje, entusiasmantes oportunidades y graves riesgos, con serias implicaciones para la búsqueda de la justicia y de la armonía entre los pueblos”. Aseguró que la inteligencia artificial será cada vez más importante pero advirtió que “los desafíos que plantea no son sólo técnicos, sino también antropológicos, educativos, sociales y políticos”.

Vale la pena repasar algunos conceptos del mensaje del Pontífice para esta jornada, respecto del valor de la ciencia y la tecnología que manifiestan la cualidad fundamentalmente relacional de la inteligencia humana, como expresión de la dignidad que “nos ha dado el Creador al hacernos a su imagen y semejanza”. “El progreso de la ciencia y de la técnica, en la medida en que contribuye a un mejor orden de la sociedad humana y a acrecentar la libertad y la comunión fraterna, lleva al perfeccionamiento del hombre y a la transformación del mundo”.

Desde esa consideración, Francisco expone sus inquietudes en orden al manejo del conocimiento. Advierte en uno los párrafos de su mensaje anual de inicio de año, que los progresos técnico-científicos, hacen posible el ejercicio de un control sobre la realidad, nunca visto hasta ahora. “Están poniendo en las manos del hombre una vasta gama de posibilidades, algunas de las cuales representan un riesgo para la supervivencia humana y un peligro para la casa común”.

Planteó algunas preguntas urgentes, referida a cuáles serán las consecuencias, a medio y a largo plazo, de las nuevas tecnologías digitales y qué impacto tendrán sobre la vida de los individuos y de la sociedad, sobre la estabilidad internacional y sobre la paz. Destacó que los nuevos instrumentos digitales están cambiando el rostro de las comunicaciones, de la administración pública, de la instrucción, del consumo, de las interacciones personales y de otros innumerables aspectos de la vida cotidiana.

El profundo mensaje en la Jornada Mundial de la Paz deja dicho que hay un riesgo para “el ejercicio consciente de la libertad de elección”. No cuestiona el desarrollo de la inteligencia artificial pero señala que no se puede presumir a priori que su desarrollo aporte una contribución benéfica al futuro de la humanidad y a la paz entre los pueblos.

El llamado es a poner atención en un tema que se está tornando dominante, que atrae pero deja a la mayor parte de la humanidad en manos de quienes son sus inspiradores y desarrolladores. “No es responsabilidad de unos pocos, sino de toda la familia humana”, dice el Papa y hay que coincidir en ello.

Salta, 01 de enero de 2024