Rocha Alfaro fue expulsado del PRS y adelantó que iniciará acciones judiciales

Este sábado se reunió en sesión extraordinaria, la convención del Partido Renovador de Salta (PRS) para restructurar el espacio. Oscar Rocha Alfaro, quien fuera tesorero, no solo fue removido del cargo sino que fue expulsado del partido.

“Sin quórum legal, todo lo resuelto para mí está en nulidad, va a haber los planteos judiciales”, expresó el Hablemos de Política, “Pino” Rocha Alfaro.

Según detalló, la Convención partidaria, por carácter orgánico, consta de 83 convencionales, de los cuales estaban regularizados vía judicial 76 convencionales. El sábado se presentaron 38 y, más tarde, 11 de ese total se retiraron.

“En términos políticos, me empieza a preocupar las actitudes arbitrarias, autoritarias, que toman desde la presidencia del Comité Central. El presidente del Comité estaba solo”, señaló.

La orden del día de la sesión extraordinaria también incluía un “trámite disciplinario” que involucraba directamente a Rocha Alfaro y resultó en la aprobación de su expulsión del PRS, consecuencia de su postulación como precandidato a diputado nacional por Salta dentro de Juntos por el Cambio.

Al respecto el dirigente adujo que el proceso no cumplió con los trámites reglamentarios como la toma de declaración y denunció “persecución de dirigentes”.

“La verdad que perseguir dirigentes de un partido, en estos tiempos, resulta paradójico. Me parece que yo he visto actuaciones presentadas contra Cristina Fiore, Baltasar Lara Gros, Susana Pontussi y veo esta definición con respecto a mi persona y a Susana Lencina. Me parece que es parcial, sectorizado, que apunta a la cuestión interna del partido camino al 2025”, manifestó.

En este sentido “Pino” consideró que el partido “debería transitar fortaleciendo el futuro y no persiguiendo y discriminando a dirigente respecto a ambiciones sectarias y de élite dominante”, confiado en una resolución favorable de la Justicia y apuntando a las elecciones internas partidarias de abril 2025.