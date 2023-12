Este miércoles se conoció la lamentable noticia del fallecimiento del comunicador Javier Lamas. En sus redes sociales, allegados postearon un mensaje a pedido del propio Javier, quien redactó un sentido mensaje de despedida titulado “ADIOS”.

"ADIOS

De alguna manera me fui despidiendo de casi todos, agradecido por la amistad, el buen trato, las enseñanzas, las oportunidades, el afecto y todo lo que la vida me fue regalando.

Todos sabemos que algún día será el último, pero, misteriosamente, no sabemos cuál. Y si alguien te dice que "ese día está cerca", todo cambia. Las emociones, lágrimas, sentimientos en general, se acentúan, se multiplican.

Llorás por lo que no quisiste hacer en su momento y también llorás por lo que hiciste mal o dejaste de hacer.

Ninguno de los que te rodean padecen esos dolores insoportables que te tocan vivir, pero te acompañan y te hacen sentir que están ahí, alivianando el peso.

Son los que te escriben, te llaman, regalan libros o mandan reflexiones.

Y están los que te aman y darían cualquier cosa para que estés mejor. Y se sienten impotentes, débiles y, a veces, hasta inservibles.

Y esa persona es mi vida, mi sol, mis ganas de seguir vivo.

Cecilia fue mi motor. La fuerza que necesité siempre. La que me levantó ante tantas caídas. La mujer que le puso miles de risas a mi boca y dulces besos cuando fue necesario. La que me amó sin condiciones aún cuando no lo merecí. La que me abrazó tan fuerte que estremecía mi alma. La que supo abrigar mis fríos y templar mis pasiones. Ella es la mujer que amé, abracé y soñé siempre. Y la que estuvo conmigo hasta el final.

No sé que hay después. Se, por experiencia, que me voy a quedar en su corazón hasta que a ella también le toque decir "adiós". En ese momento mi existencia habrá terminado."

Según se informó el velatorio se realiza desde las 18 hs en la Sala F de la empresa Pieve.

Las redes sociales se inundaron con mensajes, anécdotas y palabras en homenaje de Javier, quien supo tocar el corazón de muchas generaciones.

"Hoy con profundo dolor y una enorme tristeza despido a mi querido amigo, Javier Lamas. Una gran persona, un tipo noble, leal y generoso. Trabajaste sin descanso, con la pasión, el profesionalismo, la idoneidad y la integridad que te caracterizaba.

Me quedó pendiente un abrazo y decirte lo mucho que te quiero. Te voy a extrañar, gracias por haber sido parte de mi vida. Llevaré siempre en mi corazón esos recuerdos de momentos compartidos que nunca se olvidan.

No quiero decirte adiós amigo querido, prefiero decirte hasta siempre… tu voz y tus palabras vivirán SIEMPRE en los que tuvimos el HONOR de conocerte. Descansá en paz hermano querido, que Dios te tenga en su Gloria. Un abrazo al cielo", expresó el Gobernador Gustavo Sáenz.

Hoy con profundo dolor y una enorme tristeza despido a mi querido amigo, @JavierLamas. Una gran persona, un tipo noble, leal y generoso. Trabajaste sin descanso, con la pasión, el profesionalismo, la idoneidad y la integridad que te caracterizaba (+) pic.twitter.com/mbg8lIITH9 — Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) December 13, 2023

También se expresaron los ministros de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada, de Turismo y Deportes, Mario Peña, de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos.

Hoy descansa en paz, un compañero de aventuras de todo tipo de hace muchos años, un papá tremendo, un excelente marido y un gran laburante. Abrazo al cielo amigo @JavierLamas ❤️ — #MarioErnestoPeña (@mepsalta) December 13, 2023

Se unieron a los recuerdos, el responsable de la Agencia Territorial Salta del Ministerio de Trabajo y Presidente de Camioneros Argentinos, Jorge Guaymas; el Senador Sergio “Oso” Leavy, el diputado MC Pablo Kosiner, el actual secretario de Tránsito de la Municipalidad de Salta, Matías Assenato.

Que triste noticia la partida de Javier. Una excelente persona, un gran profesional… nos queda el honor de haber trabajado contigo, a la par, en momentos muy difíciles. Vuela alto amigo, te vamos a extrañar pic.twitter.com/VoLg5Dqo7R — Ricardo Villada (@ricardo_villada) December 13, 2023

Múltiples salteños, seguidores de su inconfundible labor, periodistas, medios de comunicación e instituciones, se unieron a la despedida.