Exigencias

Aunque lo intentaron, no fueron muchos los concejales que lograron la reelección por lo que hay un cuerpo deliberativo remozado, que cuenta con el aporte de algunos que retornaron ; el resto, pone mucho entusiasmo donde hay inexperiencia. Se han organizado en cuatro bloques, uno de los cuales nuclea a la oposición.

La bancada de Juntos por el Cambio reúne un interesante número de ediles dispuestos a “trabajar en armonía y conjuntamente”, según acordaron con el propio intendente electo. A cambio se quedaron con el compromiso que las iniciativas opositoras “no van a dormir en un escritorio sino que van a ser ejecutados”. Eso es lo que le da fuerza al vínculo que se ha establecido teniendo en cuenta que fue un reclamo recurrente en gestiones anteriores la falta de reglamentación que convirtió a las normas sancionadas en letra muerta. Desde este sector se expresó la intención de “construir desde el disenso” y se requirió al gobierno electo “cambiar completamente el rumbo”.

Hacer la diferencia con la gestión que está concluyendo se mostró como un objetivo de todos los sectores. Le ha caracterizado la falta de diálogo con el Concejo, al que ha desconocido como parte integrante del gobierno municipal, pero también con los propios empleados, con sus representantes gremiales y , lo que es peor, con los vecinos, cuya representatividad ejercen quienes ocupan esos cargos electivos.

Sobre lo que no hay precisiones -y se espera que sea parte medular del mensaje del intendente Emiliano Durand- es todo lo atinente a la situación financiera. El análisis de las sucesivas cuentas de ejercicios vencidos confirmó un orden que no despertó el interés por profundizar su análisis, porque no se informó de algún endeudamiento fuera de control ni de un manejo cuestionable más allá de la determinación de prioridades.

No ocurrió lo mismo en el ejercicio fiscal actual en el que el esfuerzo por mostrar una gestión importante para lograr repetir mandato llevó a que se abrieran muchos frentes de obra, actualmente inconclusos y desfinanciados. Seguramente en las horas que restan para entregar el poder no habrá oportunidad para una rendición de cuentas despojada de protagonismo. La necesidad de este informe pasa por la fundamentación a una serie de decisiones en materia de obra pública y otras inversiones que han configurado un panorama complicado.

El propio presidente del Concejo ha reconocido que se vienen momentos de mucha austeridad, que impondrán recortes en varios sectores, incluyendo las estructuras políticas, que deberán achicarse para eficientar sus resultados. También empujarán a un trabajo coordinado con los dos otros dos niveles de gobierno sino no habrá muchas chances para desarrollar de inmediato nuevos planes de gobierno, en un panorama desalentador de las arcas públicas.

En lo inmediato queda confiar en los equipos de trabajo que se han conformado para avanzar en una gestión que tiene mucho para enmendar pero también para comenzar. La tarea exigirá esfuerzo, voluntad y creatividad.

Salta, 07 de diciembre de 2023