Emergencia Hídrica: El Ente endurece el control y obliga a instalar micro y macro medidores

La medida se estableció mediante la Resolución Conjunta del Ente Regulador de los Servicios Públicos N° 4/2023 y la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia N° 226/2023 -publicada este martes en el Boletín Oficial-.

Según establece el artículo primero, “en cumplimiento con los dispuesto por el artículo 149 del Código de Aguas, todas las concesiones y permisos precarios de uso de agua pública deberán contar con macro-medidores instalados en las fuentes de aprovisionamiento en el plazo de noventa (90) días contados a partir de la publicación de la presente Resolución conjunta”.

Asimismo, en el artículo segundo se determina que “toda urbanización privada situada dentro del área servida por COSAYSA según lo establecido por el Decreto Nº 3652/10 -Anexo II-, y que no se encuentre incorporada a la zona concesionada en calidad de sub-concesionaria o sub- contratista, deberá cumplir con lo dispuesto en el artículo 1º e instalar micro-medidores en todas las conexiones domiciliarias en un plazo no mayor a ciento ochenta (180) días contados a partir de la entrada en vigencia de la presente Resolución conjunta”.

La Resolución Conjunta reconoce a “las autoridades de contralor con competencia asignada por las Leyes Nº 7017 y Nº 6835, y sus normas reglamentarias, tienen acceso a la propiedad privada e instalaciones en donde se ejecutan operaciones de captación, transporte, tratamiento y distribución del agua con autorización de su morador, de conformidad con lo previsto por el artículo 271 del Código de Aguas”.

En la misma línea, autoriza a ejercer potestad sancionatoria y al dictado de medidas precautorias que permitan garantizar “el uso racional del agua y la regularidad de los operadores del servicio de agua potable para el abastecimiento poblacional”.

Vale mencionar que dicha normativa se concatena con la reciente aprobación de la Legislatura de la prórroga de la Emergencia Hídrica en la provincia de Salta por un año más.